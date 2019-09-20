[인사] 중소벤처기업부 외

입력 2019.09.20 03:01
▲중소벤처기업부◇전보▷창업생태계조성과장 윤영섭
▲소방청〈승진〉◇소방정감▷소방청 차장 김홍필▷부산광역시소방재난본부장 변수남◇소방감▷중앙119구조본부장 손정호▷전라남도소방본부장 마재윤 ▷경상북도소방본부장 남화영▷경상남도소방본부장 허석곤◇소방준감▷소방청 소방정책과장 임원섭▷대전광역시소방본부장 김태한▷충청북도소방본부장 김연상▷전라북도소방본부장 홍영근〈전보〉◇소방준감▷경기도소방학교장 권대윤▷행정안전부장관비서실 소방정책관 김조일
▲서울성모병원▷홍보부장 이인석 이성종 제갈동욱▷조직은행장 정양국▷안은행장 김현승▷심혈관센터장 장기육▷대동맥 및 말초혈관센터장 윤상섭▷위암센터장 송교영▷폐암센터장 문석환▷간담췌암센터장 홍태호▷갑상선암〃 김정수▷심장계중환자실장 김진진
▲소방청〈승진〉◇소방정감▷소방청 차장 김홍필▷부산광역시소방재난본부장 변수남◇소방감▷중앙119구조본부장 손정호▷전라남도소방본부장 마재윤 ▷경상북도소방본부장 남화영▷경상남도소방본부장 허석곤◇소방준감▷소방청 소방정책과장 임원섭▷대전광역시소방본부장 김태한▷충청북도소방본부장 김연상▷전라북도소방본부장 홍영근〈전보〉◇소방준감▷경기도소방학교장 권대윤▷행정안전부장관비서실 소방정책관 김조일
▲서울성모병원▷홍보부장 이인석 이성종 제갈동욱▷조직은행장 정양국▷안은행장 김현승▷심혈관센터장 장기육▷대동맥 및 말초혈관센터장 윤상섭▷위암센터장 송교영▷폐암센터장 문석환▷간담췌암센터장 홍태호▷갑상선암〃 김정수▷심장계중환자실장 김진진