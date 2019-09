'엠카' 엑스원, 1위로 트리플 크라운 달성..세븐틴·라붐·드림캐쳐 컴백 [종합]

[OSEN=지민경 기자] 그룹 엑스원이 '엠카운트다운' 9월 셋째주 1위에 올랐다.

19일 오후 방송된 Mnet '엠카운트다운'에서는 엑스원과 이우가 1위 후보에 오른 가운데 엑스원이 1위 트로피를 차지했다.

이날 1위에 오르며 트리플 크라운을 차지한 엑스원은 "정말 감사하다. 저희를 위해서 힘써주시는 스태프분들 감사하고 멤버들도 정말 많이 고맙고 고생했다. 트리플 크라운 주신 원잇 고맙다"는 소감을 전했다.

이날 방송에서는 다양한 가수들의 컴백무대가 이어졌다. 먼저 세 번째 정규 앨범 ‘An Ode(언 오드)’로 컴백한 세븐틴은 타이틀곡 ‘독:Fear’ 무대와 수록곡 ‘Snapshoot’, ‘Happy Ending’ 무대를 최초 공개했다. 이날 세븐틴은 칼군무 장인답게 치명적이고 섹시한 퍼포먼스를 보여줬다.

‘독:Fear’은 묵직한 베이스 사운드 기반의 R&B 곡으로 누구나 느낄 수 있는 두려움이라는 감정을 독으로 표현, 멤버들이 작사와 작곡에 직접 참여해 진정성을 더했으며 세븐틴이 지금까지 보여주지 않은 가장 어두운 면을 담아냈다.

9개월 만에 신곡을 발표한 라붐 역시 이날 최초공개된 'Firework' 무대를 통해 더욱 성숙해진 비주얼과 강렬한 퍼포먼스를 선보였다. 드림캐쳐는 꿈과 꿈이 교차하는 의문과 혼란 속에 포기할 수 없는 단 하나의 존재와 목표를 향한 도전을 표현한 신곡 '데자부(Deja Vu)' 무대로 색다른 매력을 발산했다.

이외에도 이날 방송에서는 스페셜한 무대가 이어졌다. 최근 90년대 00년대 음악 방송 영상들이 다시 큰 인기를 얻고 있는 바, 베리베리는 흰 수트를 입고 등장해 H.O.T. 'We Are The Future'를 완벽하게 커버해 눈길을 끌었다.

'플래시' 무대를 꾸민 엑스원은 화려한 퍼포먼스로 팬들을 열광시켰고, '프로듀스X101'에 출연한 이진우, 이태승, 이우진이 속한 그룹 틴틴은 소년들의 사랑에 대한 용기를 위트 있고 경쾌하게 풀어내 중독성을 더한 곡 '책임져요'로 데뷔 무대를 가졌다.

한편 이날 '엠카운트다운'에는 나인(NINE9), THE BOYZ, 드림캐쳐, 라붐, 로켓펀치, 배너, VERIVERY, V.O.S, 세븐틴, CLC, 아이즈, 에버글로우, ANS, 엑스원, 장대현, 정효빈, K타이거즈 제로, 틴틴, Fanxy Red 등이 출연해 다채로운 무대를 꾸몄다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] '엠카운트다운' 방송화면 캡처