靑 "유엔사 기능은 정전협정 관리"...유사시 작전개입 가능성 선긋기?

청와대 핵심관계자가 19일 전시작전권 전환 후에도 주한미군사령관이 유엔군사령관으로서 유사시 한국군에 대한 작전 지휘에 개입할 수 있다는 논의가 나오는 가운데, '유엔사의 기능은 정전협정 관리'라는 입장을 밝혔다. 정전협정·체제 유지·관리는 유엔사의 평상시 주 임무다. 청와대 관계자의 이런 언급은 유엔사의 유사시 작전 개입 가능성이 부각되는 것을 경계하는 의미로 해석된다.





6.25전쟁 정전협정 66주년을 맞은 지난 7월 27일 경기 파주 비무장지대 내 판문점 자유의집에서 열린 기념식에서 로버트 에이브럼스 유엔사사령관 겸 주한미군사령관이 기념사를 하고 있다. /연합뉴스

이 관계자는 이날 오후 기자들과 만나 '전작권 전환을 둘러싸고 유엔사 역할에 대한 안보실 입장은 무엇인가'라는 질문을 받고 "유엔사 관련 문건을 보면 (유엔사는) 'the keeper of the Armistice(정전협정의 수호자)'라고 써 있다"면서 "유엔사의 기능은 정전협정을 관리하는 것이고, 그 기능을 우리는 존중한다"고 말했다. 이 관계자는 '유엔사 관련 문건'이 무엇인지 구체적으로 밝히지는 않았다.



그러면서도 "군사 분야에서 전작권을 환수하는 것을 우리 목표로 삼고 있지만 시기가 정해져 있는 것은 아니다"라면서 "조건에 맞게 하는 것이고 조건은 안보 환경과 우리 군 역량에 맞춰 유동적"이라고 했다. 이어 "정전협정이 유지되는 한 평화 체제로 전이되기 전까지 유엔사의 역할과 위상은 정전협정에 맞게 가는 것"이라고 했다.



이 관계자는 "항간에서 '유엔사가 (향후) 어찌될 지 (한미 간에) 갈등(이 있다)'는 것은 조금 많이 추측된 면이 있는 것 같다"며 "9·19 남북군사합의서 이행에 있어서도 유엔사와 협력하지 않으면 불가능하다. 또 9·19 군사합의서에 보면 처음으로 유엔사라는 단어가 들어가 있다"면서 "우리가 유엔사를 존중하지 않았다면, 그리고 북한도 그렇지 않았다면 JSA 비무장도 불가능했다. 그 간 일련의 상황을 보면 유엔사와 우리의 협력은 지속됐고 앞으로도 변화 없을 것"이라고 했다.



유엔사 논란은 미국이 유엔사 규모를 100~200명 이상으로 늘리고 독일 등도 회원국에 포함해 확대하려는 움직임을 보이면서 커지고 있다. 미측은 유엔사 인원을 늘리면서 우리 측에도 적극 참여해줄 것을 요청했다고 한다. 특히 지난달 실시된 '후반기 연합지휘소 훈련'에서 미측이 전작권의 한국군 반환 후에도 주한미군사령관이 유엔군사령관을 겸하고 있기 때문에 작전 지휘에 개입할 수 있다고 주장, 우리 측과 신경전을 벌인 것으로 알려졌다.



유엔사는 6·25전쟁 발발 직후인 1950년 7월 일본 도쿄에서 창설돼 1957년 7월 서울 용산기지로 옮겨온 뒤 지금까지 유지되고 있다. 우리나라와 미국·영국·호주 등 6·25전쟁 참전국 중심의 18개 회원국으로 구성돼 있다. 평상시 정전협정·체제를 유지·관리하는 것이 주 임무다. 하지만 한반도 전면전 시 전력(戰力) 제공국들로부터 병력과 장비를 받아 한미연합사의 작전을 지원하는 임무도 맡고 있다. 전력 제공국은 6·25전쟁에 참전했던 17개 회원국이다. 현재 유엔군사령관은 주한미군사령관(한미연합사령관)이 겸직하고 있다.