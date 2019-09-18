[인사] 외교부 외

입력 2019.09.19 03:00
▲외교부▷북미1과장 박은경
▲조달청◇과장급 직위 승진▷융복합상품구매담당관 최병수
▲방위사업청◇본부장 전보▷기반전력사업본부장 강은호▷미래전력사업본부장 손형찬◇국·부장 전보▷방위사업정책국장 정재준▷국방기술보호국장 김상모▷기반전력사업지원부장 서형진▷화력사업부장 임영일▷미래전력사업지원부장 이정용▷지휘통제통신사업부장 원종대▷유도무기사업부장 송창준▷무인사업부장 김종출▷한국형전투기사업단장 정광선◇과장급 전보▷방위사업분석과장 강정훈▷기반전력사업총괄팀장 원호준▷기반전력사업국제계약〃 이찬규▷기반전력사업규격목록〃 황양운▷기반전력사업해상공중원가〃 함수영▷기동계약〃 이진호▷전투차량사업〃 박정은▷전투함계약〃 한상설▷탑재장비사업〃 이영섭▷헬기계약〃 김선국▷미래전력사업전력운영계약〃 천재윤▷미래전력사업원가〃 황인태▷지휘통제통신계약〃 권주택▷지상지휘통제체계사업〃 최진용▷감시전자계약〃 박용도▷무인계약〃 조광섭
▲한국철도시설공단◇본부장·처장급 전보▷해외사업본부장 손병두▷영남본부장 이인희▷충청본부장 성영석▷비서실장 우현구▷설계실장 이종윤▷품질관리처장 강홍묵▷인사복지처장 이현철▷전철처장 양인동▷궤도처장 이용희▷기술교육연구원 기술연구처장 장형식▷영남본부 재산지원처장 임연민▷충청본부 충청권사업단장 송혜춘
▲조달청◇과장급 직위 승진▷융복합상품구매담당관 최병수
▲방위사업청◇본부장 전보▷기반전력사업본부장 강은호▷미래전력사업본부장 손형찬◇국·부장 전보▷방위사업정책국장 정재준▷국방기술보호국장 김상모▷기반전력사업지원부장 서형진▷화력사업부장 임영일▷미래전력사업지원부장 이정용▷지휘통제통신사업부장 원종대▷유도무기사업부장 송창준▷무인사업부장 김종출▷한국형전투기사업단장 정광선◇과장급 전보▷방위사업분석과장 강정훈▷기반전력사업총괄팀장 원호준▷기반전력사업국제계약〃 이찬규▷기반전력사업규격목록〃 황양운▷기반전력사업해상공중원가〃 함수영▷기동계약〃 이진호▷전투차량사업〃 박정은▷전투함계약〃 한상설▷탑재장비사업〃 이영섭▷헬기계약〃 김선국▷미래전력사업전력운영계약〃 천재윤▷미래전력사업원가〃 황인태▷지휘통제통신계약〃 권주택▷지상지휘통제체계사업〃 최진용▷감시전자계약〃 박용도▷무인계약〃 조광섭
▲한국철도시설공단◇본부장·처장급 전보▷해외사업본부장 손병두▷영남본부장 이인희▷충청본부장 성영석▷비서실장 우현구▷설계실장 이종윤▷품질관리처장 강홍묵▷인사복지처장 이현철▷전철처장 양인동▷궤도처장 이용희▷기술교육연구원 기술연구처장 장형식▷영남본부 재산지원처장 임연민▷충청본부 충청권사업단장 송혜춘