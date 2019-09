문근영, 독도 캠페인 참여→日 팬들 SNS 테러…네티즌들 "어이없네" 분통[종합]

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 배우 문근영이 독도 캠페인에 참여하자 일본 네티즌들이 도 넘은 댓글 테러를 가했다.

문근영은 지난 15일 자신의 인스타그램 계정에 "'DO YOU KNOW?' 독도 캠페인과 함께 합니다!"라는 글과 함께 독도가 세겨진 후드티셔츠를 입은 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 'DO YOU KNOW'가 적힌 캠페인 후드티를 입고 있는 문근영의 모습이 담겨 있으며, 특히 문근영은 동해라는 표시를 강조하고 있어 눈길을 끌었다.

하지만 이를 본 일본 네티즌들은 문근영의 SNS 사진을 본 후 "굳이 그런 발언을 안 해도 됐을 텐데. 오랜 팬이었는데 이제 그만두겠다"라며 일본어로 반응을 보였고, 다른 일본 네티즌들 역시 이를 동조하는 모습을 보이기도 했다.

이에 한국 네티즌들은 "한국말로 해라. 독도는 우리땅이다"라고 반응을 보이는가 하면. "너는 왜 여기서 굳이 그런 댓글을 다느냐"고 화를 내기도 했다. 또 다른 네티즌들은 "진짜 어이가 없다"라고 화를 내기도 했다.

한편, 문근영은 오는 10월 21일 첫 방송되는 tvN 드라마 '유령을 잡아라'에 출연한다. '유령을 잡아라'는 지하철 경찰대가 '유령'으로 불리는 연쇄 살인마를 잡기 위해 사건을 해결해가는 상극콤비 밀착수사기다.

