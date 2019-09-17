[인사] 보건복지부 외

입력 2019.09.17 04:33
▲보건복지부◇국장급▷감사관 배금주▷질병관리본부 생명의과학센터장 김성곤
▲여성가족부▷법무감사담당관 노지선
▲해양수산부◇실장급 승진▷수산정책실장 엄기두◇책임운영기관장 임용▷국립수산과학원장 최완현◇국장급 전보▷해운물류국장 김준석▷부산지방해양수산청장 박경철▷인천지방해양수산청장 홍종욱
▲법제처◇서기관 전보〈법령해석국〉▷사회문화법령해석과 최종훈▷법령해석총괄과 오청미▷경제법령해석과 손문수◇서기관 승진▷기획조정관실 법제정보담당관실 정승택▷법제정책국 법제정책총괄과 박상희▷경제법제국 이상민
▲식품의약품안전처▷광주지방식품의약품안전청장 양종수▷식품소비안전국 농축수산물안전과장 이성도▷기획조정관실 기획재정담당관실 박선영
▲민주평화통일자문회의〈사무처〉◇신규 임용▷참여협력과장 박준형
▲한국과학기술기획평가원◇보직 발령▷거대공공사업센터장 이일환▷투자기획조정센터장 송화연▷R&D평가센터장 오현환
▲한서대▷교무부처장 함주현▷평생교육원장 지문환
▲KBS▷경영본부 수신료국 경기동부사업지사장 한희원
▲MBC◇전주MBC▷보도국장 김한광