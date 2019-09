[윤희영의 News English] "부패한 재벌보다 더 나쁜 사회주의 정부"

'부패한 갑부들보다 더 나쁜(be worse than corrupt billionaires) 것은? 사회주의.'



블룸버그통신 칼럼니스트 슐리 렌이 한국 상황을 진단한(diagnose its current situation) 글의 제목이다. 내용도 대단히 직설적이고 적나라하다(be straightforward and explicit).



"투자자들은 한국의 가족 경영 재벌들을 경계해왔다(be wary of its family-run conglomerates). 그런데 이젠 정부의 좌편향(leftist turn)이 새로운 우려를 더하고 있다. 정부 관료들을 매수하는 재벌들보다 더 나쁜 것은? '강남 좌파(Gangnam Left)'라는 답이 나올 법하다.





'강남 좌파'는 전북대 강준만 교수 저서에 나오는 용어이자 주제로, 최저임금을 부추기고(boost the minimum wage) 공공 분야 일자리를 만드는 데(create public-sector jobs) 막대한 비용을 지출하는 사회주의 정책을 옹호하는(advocate socialist policies) 한국의 부유한 엘리트를 비꼬는(dig at its wealthy elite) 말이다.



그들 중 일부가 곤경에 처했다(find themselves in hot water). 문재인 대통령이 최근 임명한 법무장관도 부패 혐의에 직면해 있다(face corruption allegations). 문 대통령은 재벌들이 연루된 뇌물 스캔들(bribery scandal)이 전임 대통령 탄핵으로 이어지면서(lead to the impeachment of his predecessor) 집권하게 됐다(come to power). 그런데 문 대통령 정부에서 한국 기업들과 주식이 제 대접을 받지 못하는 '코리아 디스카운트'가 더 심화되고 있다(get even steeper).



최저임금 두 자릿수 급등(double-digit hike)은 소상공인들에게 부담을 떠안겼다(burden small businesses). 분양 가격 상한제 부과(imposition of a presale price cap) 등 부동산 시장을 진정시키기 위한 엄한 조치들(draconian measures to cool the real-estate market)은 건설 경기와 관련 주가의 동반 하락을 불러왔다.



설상가상으로(to make matters worse) 문 대통령은 일본과의 갈등을 잘못 유도하고(mislead the spat with Japan), 미국은 소원하게 만들었다(alienate the U.S.). 일본과의 군사정보보호협정 파기는 미국을 자극했고, 트럼프 대통령은 방위비 분담금을 더 내놓으라고 성화를 부리는 등 한국은 유례없었던 혼란에 빠져들고 있다(wade in uncharted waters).



문 대통령 정부는 이처럼 정치적 불확실성을 한층 더하면서(add another layer of political uncertainty) 시장 위험 프리미엄을 가중시키고(increase its market-risk premium) '코리아 디스카운트'를 더욱 가팔라지게 하고 있다(steepen it).



그동안은 재벌들의 혼탁한 정치적 결탁과 복잡한 상호 지분 보유(murky political ties and complex cross-holdings)로 '디스카운트' 당해왔는데, 이젠 사회주의 정부(socialist government)가 자국 기업들의 야성적 충동마저 거꾸러뜨리고 있다(sap animal spirits)."