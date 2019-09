세븐틴, 오늘(16일) 정규 3집 'An Ode' 발매…타이틀곡 '독:Fear'

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 그룹 세븐틴의 역대급 새 앨범 'An Ode(언 오드)'가 드디어 오늘(16일) 베일을 벗는다.

세븐틴은 오늘(16일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정규 3집 'An Ode(언 오드)'의 전곡 음원과 타이틀곡 '독:Fear'의 뮤직비디오를 전격 공개, 헤어나올 수 없는 치명적 매력을 가득 발산할 예정이다.

세븐틴이 약 1년 10개월 만에 선보이는 세 번째 정규 앨범 'An Ode'는 'Ode(시)'를 통해 화자가 메시지를 표현하듯 세븐틴이 전곡 작사, 작곡에 참여, 그들이 전하고 싶은 메시지를 다양한 방식으로 녹여내 '세븐틴이 보내는 선율'이라는 특별한 의미를 담았다.

이번 정규 3집의 타이틀곡 '독:Fear'은 묵직한 베이스 사운드와 멤버들의 보컬이 조화롭게 어우러진 R&B 장르의 곡으로 누구나 느낄 수 있는 두려움의 감정을 독으로 표현했으며 완벽한 완급 조절의 퍼포먼스가 더해진 세븐틴만의 치명적이고 절제된 섹시함이 돋보이는 곡이다.

더해 타이틀곡 '독:Fear' 이외에도 수록곡 'HIT', '거짓말을 해', 'Let me hear you say', 'Lucky', 'Snap Shoot', 'Happy Ending' 등 단체 곡을 비롯해 퍼포먼스, 보컬, 힙합팀의 각 유닛 곡 '247', 'Second Life', 'Back it up'과 버논, 조슈아, 준, 디에잇으로 구성된 새로운 믹스 유닛의 'Network Love'까지 총 11개의 곡을 수록해 리스너들의 귀를 매료시킬 예정이다.

이처럼 한층 더 탄탄하고 성숙해진 완성형 음악을 가지고 돌아온 세븐틴은 이번 앨범 'An Ode'를 통해 한 곡도 빼놓을 수 없는 다채로운 매력을 발산, 타이틀곡 '독:Fear'으로는 세븐틴이 최초로 '짙은 어두움'을 선보이는 등 색다른 모습을 선사하며 또 한 번의 성장을 드러냈다.

한편, 세븐틴은 오늘(16일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 3집 'An Ode(언 오드)'를 전격 공개하며 이날 오후 8시 V 라이브를 통해 생중계되는 발매 기념 쇼케이스를 시작으로 활발한 활동을 펼칠 예정이다.

