제시카, 10월 일본 새 싱글 발매…기리보이 피처링 참여 [Oh! 재팬]

[OSEN=장우영 기자] 걸그룹 소녀시대 출신 제시카가 일본에서 새 싱글을 발매한다. 이번 싱글에는 래퍼 기리보이 등이 참여한다.

12일 일본 현지 매체 등에 따르면 제시카는 오는 10월 9일 새 싱글 ‘콜 미 비포 유 슬립(Call Me Before You Sleep)’을 발매한다.

현지 매체 등에 따르면 제시카의 이번 새 싱글은 일본 댄스보컬 그룹 ‘산다이메 J 소울 브라더스’의 멤버 에리의 솔로 프로젝트의 일환이다.

제시카의 새 싱글에는 ‘콜 미 비포 유 슬립’을 비롯해 ‘잠들기 전에 전화해’ 등이 수록된다. ‘콜 미 비포 유 슬립&rs quo;에는 에리가 피처링으로 참여하며, ‘잠들기 전에 전화해’에는 래퍼 기리보이가 참여한다.

제시카는 새 싱글을 발매하는 등 활발한 일본 활동을 예고했다. 새 싱글 발매 전인 오는 10월 2일에는 도쿄에서 팬 미팅을 가지며, 하루 뒤인 3일에는 사인회 등을 가진다. /elnino8919@osen.co.kr