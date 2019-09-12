[인사] 과학기술정보통신부 외

입력 2019.09.12 03:37
▲과학기술정보통신부◇과장급 전보▷비서실장 최문기▷미주아시아협력담당관 황한진▷구주아프리카협력담당관 김연진▷미래인재정책과장 정택렬
▲문화체육관광부◇국장급 승진▷옛전남도청복원추진단장 김도형◇전보▷지역문화정책과장 장경근▷방송영상광고과장 박기홍
▲법제처◇서기관 파견▷행정법제혁신추진단 총괄팀 송유경
▲관세청◇과장급 전보▷인천세관 특송통관국장 정호창▷인천세관 감시국장 강성철▷포항세관장 김재홍
▲대구시◇승진〈지방부이사관〉▷통합신공항추진본부장 김진상〈지방서기관〉▷도시재창조국 건설산업과장 이재근▷건설본부 토목부장 최병일◇직무대리▷건설본부장 이동호◇파견▷전국시도지사협의회 심재균
▲목원대◇직원 전보▷입학부처장 임전수▷기획예산부처장 방재인▷학술정보부처장 겸 전산정보과장 이형주▷미래창의평생교육원 과장 이재만▷음악대학 교학과장 김종대▷홍보팀장 겸 비서팀장 권경태▷생활관 과장 김천규▷학술정보과장 문정종▷산업정보언론대학원 교학과장 장순광▷취업지원과장 겸 취업진로센터 과장 박형주▷시설과장 송영남▷미술·디자인대학 교학과장 김선명▷대학원·교육대학원 교학과장 박춘식▷교양지원과장 겸 스톡스대학 교학과장 오혜원▷사범대학 교학과장 노희자▷기획관리과장 동인범
▲뉴스1◇입사▷편집국 편집위원 서진
▲뉴시스◇입사▷문화부장 정철훈