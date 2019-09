[윤희영의 News English] 파경으로 끝난 트럼프와 볼턴의 '정략 결혼'

도널드 트럼프 미국 대통령이 강경파 국가안보보좌관 존 볼턴을 해임했다(dismiss his hard-liner national security adviser). 볼턴은 자신이 먼저 사의를 밝혔다고(offer to resign) 말한다. 어찌 됐든(after all) 처음부터 삐걱거리던 '정략결혼(political marriage)'이었고, 일찌감치 예견됐던 필연적 파경(inevitable breakup predicted early)이라고 유에스에이 투데이는 후일담을 전한다(share their behind-the-scene stories).



트럼프는 끝없는 전쟁에서 미국을 빼내려 했고(withdraw the U.S. from endless wars), 볼턴은 공격적 개입 외교 정책을 추구했다(pursue an aggressive, interventionist foreign policy). 트럼프는 극악무도한 폭군들과도 거래를 트려 한(seek negotiations with atrocious despots) 데 반해, 볼턴은 그들을 무너뜨리려고(topple them) 했다.





두 사람의 상반된 견해(opposing views)가 가장 최근 충돌하면서(collide most recently) 일반에게 노출된(spill into public view) 계기가 아프가니스탄 사태였다. 트럼프는 무장반군조직(militant rebel group) 탈레반과 평화 협정을 맺어(seal a peace deal) 18년간의 전쟁에서 탈출하기를 원했으나, 볼턴은 애당초 믿을 수 없는 존재라며 극구 반대했다. 결국 볼턴 말대로 실패로 돌아가면서(turn out to be a failure) 불편했던 감정 대립(strained emotional confrontation)은 극으로 치달았다(go to extremes).



탈레반 문제는 불안한 관계를 붕괴시킨(tear down their volatile relationship) 마지막 한 가닥 지푸라기(the last straw)였을 뿐이다. 숱하게 많은 문제(oh-so-many matters)에서 의견을 달리했다(part company with him). 북한, 이란, 베네수엘라, 아프가니스탄…. 개인적으로나 정책적으로 맞는 구석이 없었다(be out of sync both personally and policy).



무엇보다 먼저(for starters) 사이를 갈라놓은(split them up) 것은 북한 문제였다. 트럼프는 김정은과의 과시적 정상회담을 즐겼지만(relish showy summits), 볼턴은 그런 대화는 아무것도 이루지 못할(would not amount to anything) 것이라고 일찌감치 내다봤고, 결국 볼턴 예상대로 빈손으로 귀국길에 올랐다(go home empty-handed).



볼턴은 이란을 공격적으로 다루고, 베네수엘라 대통령 축출을 위한 군사적 선택을 꾀하며(seek military options for ousting him), 시리아와 아프가니스탄 미군 철수에 반대했다. 전략적 현실주의(strategic realism)를 놓고 트럼프와 사사건건 충돌했다.



그렇게 파경은 일찍이 예상됐던 터여서 누가 먼저 도장을 찍었는지는 지푸라기 무게만큼이나 무의미하다(be meaningless). 다만 트럼프를 견제해주던 '매파(hawk)' 대신 '비둘기파(dove)', 그것도 새대가리 달고 다니는 닭처럼 디룩디룩 살만 찐 '닭둘기파'가 들어서면 북한 문제를 어찌할지가 우려스러울 뿐이다.