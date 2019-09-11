[인사] 국토교통부 외

입력 2019.09.11 03:00
▲국토교통부◇과장급 전보▷혁신도시발전추진단 혁신도시지원정책과장 배석주
▲법제처◇과장급 전보▷법제정책국 법제조정법제관 김은영▷경제법제국 법제관 이동희◇과장급 파견▷국민권익위원회 이영호▷전북 법제협력관 류준모◇과장급 승진▷법제지원국 알기쉬운법령팀장 김종훈
▲정보통신정책연구원◇승진▷국제협력연구실 ICT통상·남북협력센터장 강하연
▲경주대◇교직원 전보▷대학원장 신희영▷기획처장 이태균▷교무처장 김기석▷학생처장 겸 취·창업능력개발처장 최무현▷입학처장 겸 국제교류처장 김성민▷산학협력단장 김철수▷사무처장 김형호
▲동국대◇서울캠퍼스▷언론정보대학원장 겸 국제정보보호대학원장 강재원▷융합교육센터장 하홍열
▲뉴시스◇승진▷전국부장 한평수▷사진영상부장 박진희▷경제·부동산부장 직대 김훈기▷스포츠부장 직대 우은식◇입사▷금융·증권부장 이진우◇전보▷위클리뉴시스 편집장 이상택◇겸임▷한류엑스포 팀장 김정환
▲아주경제▷경제부장(부국장) 김병수
▲한겨레신문▷시스템개발팀장 구정아▷시스템운영팀장 김용득
▲한경닷컴▷뉴스국 산업부장 겸 뉴스랩팀장 김민성
▲YTN◇실국장급 보임▷라디오센터장 황보선◇부팀장급 보임〈시청자센터〉▷커뮤니케이션팀장 신웅진〈마케팅국〉▷마케팅3팀장 전병곤▷신규개발팀장 박경석〈보도국〉 행정정책부장 박희천▷문화생활과학부장 임수근▷스포츠부장 김재형▷뉴스지원팀장 김응건▷편집4부장 한상옥〈디자인센터〉▷브랜드팀장 최재용〈글로벌센터〉▷글로벌기획팀장 김기봉▷콘텐츠제작팀장 서봉국
▲법제처◇과장급 전보▷법제정책국 법제조정법제관 김은영▷경제법제국 법제관 이동희◇과장급 파견▷국민권익위원회 이영호▷전북 법제협력관 류준모◇과장급 승진▷법제지원국 알기쉬운법령팀장 김종훈
▲정보통신정책연구원◇승진▷국제협력연구실 ICT통상·남북협력센터장 강하연
▲경주대◇교직원 전보▷대학원장 신희영▷기획처장 이태균▷교무처장 김기석▷학생처장 겸 취·창업능력개발처장 최무현▷입학처장 겸 국제교류처장 김성민▷산학협력단장 김철수▷사무처장 김형호
▲동국대◇서울캠퍼스▷언론정보대학원장 겸 국제정보보호대학원장 강재원▷융합교육센터장 하홍열
▲뉴시스◇승진▷전국부장 한평수▷사진영상부장 박진희▷경제·부동산부장 직대 김훈기▷스포츠부장 직대 우은식◇입사▷금융·증권부장 이진우◇전보▷위클리뉴시스 편집장 이상택◇겸임▷한류엑스포 팀장 김정환
▲아주경제▷경제부장(부국장) 김병수
▲한겨레신문▷시스템개발팀장 구정아▷시스템운영팀장 김용득
▲한경닷컴▷뉴스국 산업부장 겸 뉴스랩팀장 김민성
▲YTN◇실국장급 보임▷라디오센터장 황보선◇부팀장급 보임〈시청자센터〉▷커뮤니케이션팀장 신웅진〈마케팅국〉▷마케팅3팀장 전병곤▷신규개발팀장 박경석〈보도국〉 행정정책부장 박희천▷문화생활과학부장 임수근▷스포츠부장 김재형▷뉴스지원팀장 김응건▷편집4부장 한상옥〈디자인센터〉▷브랜드팀장 최재용〈글로벌센터〉▷글로벌기획팀장 김기봉▷콘텐츠제작팀장 서봉국