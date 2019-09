부산국제영화제, '뉴 커런츠 상' 후보작 14편 선정

제24회 부산국제영화제 공식 포스터

부산국제영화제(BIFF)는 제24회 영화제는 아시아 영화 경쟁부문인 '뉴 커런츠 상'의 후보작 14편을 선정했다고 10일 밝혔다.



후보작은 존 덴버(John Denver Trending·감독 아덴 로드 콘데즈), 69세(An Old Lady·감독 임선애), 그냥 그대로(Just Like That·감독 키슬레이 키슬레이), 나의 정체성(My Identity·감독 스즈키 세이), 노마드 선생(Among the Hills·감독 모하마드 레자 키반파르), 달려라 소년(Running to the Sky·감독 밀란 압디칼리코프), 디아파종(Diapason·감독 하메드 테라니), 럭키 몬스터(Lucky Monster·감독 봉준영), 롬(Rom·감독 짠 탱 휘), 봄봄(A Road to Spring·감독 리 지), 소년과 바다(Over the Sea·감독 쑨 아오치엔), 에듀케이션(The Education·감독 김덕중), 잭푸르트(Boluomi·감독 라우 컥 후앗), 하이파 거리(Haifa Street·감독 모하나드 하이얄) 등이다.



뉴 커런츠상은 아시아영화의 미래를 이끌 신인 감독들의 첫 번째 또는 두 번째 장편을 소개하는 뉴 커런츠 섹션에서 심사를 거쳐 2편이 선정된다.



올해는 '라스베가스를 떠나며'의 마이크 피기스 감독이 심사위원장으로 선정됐고, 더불어 카를 오크 카를로비바리국제영화제 예술 감독과 칸영화제 여우주연상 수상자 사말 예슬라모바, 베를린국제영화제 뉴탤런트 여자 연기상 수상했던 리신제, 화인컷 서영주 대표 등이 심사위원으로 위촉됐다. 뉴 커런츠 상으로 선정된 2편은 올해 영화제 폐막식에서 시상식이 진행되며, 수상작 감독들에게 각각 3만 달러의 상금이 수여된다.



한편 올해 영화제는 오는 10월 3일부터 열흘 동안 열리며, 영화의전당 등 부산지 역 6개 극장의 37개 상영관에서 85개국 303편의 작품을 상영한다.



개막작은 2015년 부산국제영화제에서 '호두나무'로 뉴 커런츠 상을 수상한 카자흐스탄 감독 예를란 누르무캄베토프의 작품 '말도둑들, 시간의 길'이, 폐막작은 2016년 '메리 크리스마스 미스터 모'로 뉴 커런츠 부문에서 넷팩상을 받았던 임대형 감독의 신작 '윤희에게'가 각각 선정됐다.