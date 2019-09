정경심 페북 프로필 사진 ‘거센 바람 맞는 여인’ 의미는?

페이스북 프로필 사진에 英 작가 조각 작품

"검찰 수사 받는 현재 처지 빗댄 것" 해석

작가 "에너지와 감정에 대한 강렬한 이미지 표현"

작품 제목 두고도 "검찰·언론 비난" "文대통령에 감사" 해석도



조국 법무부 장관의 아내 정경심 동양대 교수는 남편이 장관에 임명된 9일 페이스북 계정을 개설했다. 정씨는 ‘정경심의 해명’이라는 제목으로 각종 혐의와 의혹에 대한 해명글을 잇따라 올렸다. 특히 주목을 받은 건 정씨의 프로필 사진이었다. 프로필 사진은 녹슨 고철로 만들어진 조각 작품으로 여성이 거센 바람을 맞으며 견디는 모습을 형상화한 것이었다. 이를 두고 조 장관의 본격 검증 이후 검찰 수사까지 받게 된 자신의 현재 처지를 빗댄 것이라는 해석이 나왔다.





조국 법무부 장관의 부인인 정경심 동양대 교수가 9일 개설한 페이스북에 올린 프로필 사진. 거센 바람을 맞는 여인을 형상화한 조각 작품이다. / 정경심 교수 페이스북 캡처

10일 조선일보 디지털 편집국의 확인 결과 정씨가 올린 프로필 사진은 영국의 여성 조각가 페니 하디(Penny Hardy)의 ‘유 블루 미 어웨이 8’(You blew me away 8)이라는 작품이다.

하디 작가의 공식 홈페이지에 따르면 하디는 1998년부터 조각 활동을 해왔으며, 정씨가 올린 프로필 속 작품은 ‘블로운 어웨이 시리즈(Blown Away Series)’라는 연작 중 하나인 ‘유 블루 미 어웨이’다. 높이 160㎝ 정도의 실제 사람과 비슷한 크기로, 쇠붙이를 활용해 만들었다.

작품 소개에는 "에너지와 감정에 대한 강렬하고 감성적인 이미지를 고철 조각으로 만들었다"고 적혀 있다.



하디는 지난 2013년 한 외국 미술전문지와 인터뷰에서 ‘블로운 어웨이 시리즈’에 대해 "우리 삶에서 외부 또는 환경적인 힘이 미치는 영향에 대한 강한 감정 반응을 표현한 것"이라며 "이 작품에는 일상 생활에서 정보의 지속적인 폭격의 영향을 전하는 ‘정보 과부화’라는 의미도 있다"고 했다.



정씨가 페이스북을 개설하자 일단 프로필 사진을 두고 자신의 현재 상황을 나타내는 것이라는 해석이 나왔다. 거센 바람에 맞서고 있는 여성처럼 보이는 이 작품에서 바람은 ‘의혹을 제기하는 언론과 수사를 진행하는 검찰’을, ‘여성’은 본인에 빗대고 있다는 것이다.



이에 대해 미술 전문가 A씨는 "작가는 이 작품에 대해 자연의 흐름을 보이는 물체(사람)로 표현하고, 거기서 느껴지는 힘에서 삶의 활력을 형상화한 것이라고 했다"면서 "그러나 형태적으로 거센 바람에 맞선 여성으로 보일 여지가 있어 현재 정씨가 처한 상황을 잘 설명하는 것처럼 보이기도 한다"고 말했다.



서울대 영어영문학과 출신인 정씨가 선택한 이 작품의 제목을 두고도 해석이 분분하다. 옥스퍼드 사전에 따르면 ‘You blew me away’에서 ‘blow (somebody) away’는 ‘총기를 사용해 누군가를 죽이는 것(to kill somebody by shooting them)’이라는 뜻과 ‘누군가에 큰 감동(인상)을 받다(to impress somebody a lot or to make them very happy)’는 의미가 있다.





’blow (somebody) away’의 사전적 의미. / 옥스퍼드 사전 캡처

영어학자로서 이를 잘 알고 있을 것으로 예상되는 정씨가 작품 제목에 담긴 중의적인 뜻을 드러내기 위해 이 작품을 골랐다는 해석도 나온다.



영어 교육가 제임스문 최(38)씨 는 "(작품의) 제목만 놓고 본다면 조 장관의 후보자 지명 이후 언론의 의혹 제기에서 검찰 수사까지 가는 과정에 너무 실망해 ‘(언론과 검찰 등이) 나를 너무 적나라하게 까발리고 뭉개버렸다’는 뜻으로 해석할 수 있을 것 같다"며 "또 조 장관 임명과 관련한 여론이 나쁜 상태에서도 임명을 강행한 문재인 대통령에게 감사의 뜻을 표하는 의미로도 읽힌다"고 했다.