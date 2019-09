'거액 기부금' 약속에 교수 채용 혐의 신학대 이사장 벌금형

대전지법 형사6단독 문홍주 판사는 ‘거액 기부금을 모금해줄테니 교수로 채용해 달라’는 청탁을 받고, 교수로 채용한 혐의(배임수재)로 재판에 넘겨진 대전신학대 이사장 A(66)씨와 이 대학 전임 총장 B(60)씨에게 각각 벌금 200만원을 선고했다.



이들은 지난해 1월 C 씨로부터 ‘후원자들에게 연간 5000만원을 기부하도록 할 테니 교수로 채용해 달라’는 청탁을 받고 C 씨를 교수로 채용한 혐의로 기소됐다. 대학 측은 C 씨를 교수로 채용한 뒤 7개 단체로부터 58회에 걸쳐 기부금 명목으로 3440만원을 받은 혐의를 받고 있다.



이들은 “C 씨가 30권 넘는 저서를 집필하는 등 능력이 인정돼 교수로 채용한 것일 뿐 부정한 청탁은 없었다”고 주장했지만 받아들여지지 않았다.



재판부는 C 씨가 연간 5000만원의 기부금을 모금할 수 있다고 대학 측에 제안하고 이런 내용의 기부금 약정서를 제출한 점, 교수 채용 최종면접에서 A 씨가 기부금을 실제 모금할 수 있는지 확인한 점 등을 토대로 부정 청탁이 있었다고 판단했다.



문 판사 는 “이들은 교수를 공개채용하자는 인사위원회 의견을 무시하고 이사회를 강행해 C씨를 채용했다”며 “지방 신학대의 어려움을 호소하며 채용이 불가피했다고 주장하지만, 이는 기부금 약정이 C 씨를 채용한 가장 큰 이유였다는 사실을 반증한다”고 밝혔다. 이어 “이는 기부금 약정을 통해 사실상 교수직을 사고파는 것으로 사회상규 등에 반한다”고 선고 이유를 밝혔다.



