日 고노 외무상, 미국·태국이어 싱가포르에도 韓 비판 기고문

고노 다로 일본 외무상은 한일 관계가 악화된 책임이 우리 정부에 있다고 거듭 주장했다. 고노 외무상은 관련 영문 기고문을 9일 싱가포르의 유력 영문 일간지 스트레이츠타임스에 기고했다.



고노 외무상은 앞서 미 블룸버그를 비롯 태국 유력 영자지 등에 같은 주장의 글을 연달아 기고하며 ‘국제 여론전’을 펼치고 있다.



이날 스트레이츠타임스에는 ‘최근 한일 분쟁 배경(The background to recent Japan-Republic of Korea disputes)’라는 제목으로 고노 다로(河野太郞) 외무상의 영문 기고문이 실렸다.





고노 다로(河野太郞) 일본 외무상은 한일 관계가 악화된 책임이 우리 정부에 있다는 영문 기고문을 9일 싱가포르의 유력 영문 일간지 스트레이츠타임스에 기고했다. /스트레이츠타임스 캡쳐

이번 기고문은 지난 4일과 5일에 각각 블룸버그, 방콕포스트에 기고한 ‘한일 사이의 진짜 문제는 신뢰(The Real Issue Between Japan and Korea Is Trust)’라는 기고문과는 다른 제목이다.



이번 스트레이츠타임스 기고문은 양국 간의 갈등이 두 나라가 국교를 정상화할 때 했던 약속을 우리 정부가 지키지 않아 생겼다는 일본 측의 주장에 좀더 초점을 뒀다.



그는 기고문에서 한일 청구권협정으로 한일 양국과 국민간 청구에 관한 모든 문제가 ‘완전히 그리고 최종적으로’ 해결된 것으로 확인됐다는 기존 주장을 반복했다.



그러면서 그는 "양국은 1965년 국교 정상화 당시 한일기본조약과 기타 협정에 근거해 친근하고 우호적이며 협력적인 관계를 형성해왔다"며 "그러나 지금 양국은 2차 세계대전 기간 한반도 출신 과거 민간 노동자(former civilian worker) 문제로 어려움에 직면했다"고 적었다.



특히 이 ‘과거 민간 노동자’라는 표현은 징용 피해자를 언급하면서 강제성이 있다는 점을 일부러 회피한 것이라는 해석이 나온다. 이 표현은 블룸버그 기고문에도 등장했다.



고노 외무상은 조만간 방위상에 오를 것으로 관측된다. 지난 8일 산케이신문에 따르면 아베 신조(安倍晋三) 일본 총리는 11일 단행할 개각에서 고노 외무상을 방위상에 임명하는 방안을 검토하고 있다. 고노 외무상이 방위상이 된다면 한일 관계 악화와 관련, ‘한국 책임론’ 주장을 되풀이할 것으로 보인다.



그가 한국 대법원 징용 배상 판결과 관련, 국제법 위반이라고 주장하며 계속 시정을 요구한 것을 아베 총리가 좋게 봤다고 산케이는 전했다. 고노 외무상이 블룸버그를 비롯한 각국 언론사에 직접 기고문을 보내 ‘징용 배상 판결이 국제법 위반’이라고 주장하며 국제 여론전을 편 것이 방위상 인사에 영향을 미쳤다는 것이다.



일본 정부는 최근 양국 관계 경색에 관해 한국 책임론을 강하게 밀고 나가고 있다. 지난 8일 일본 정부 대변인인 스가 요시히데(菅義偉) 관방장관은 TV아사히의 한 프로그램에 출연해 "(최근 한일 관계 악화는) 전부 한국에 책임이 있다"고 주장했다.



스가 장관은 1965년 한일 청구권 협정에 의해 해결됐다는 일본 정부의 입장을 거론하며 "양국 행정이나 사법부 등 모든 국가기관이 준수해야 하는 것이 기본이다. (한국 측이) 거기를 벗어났다"고 언급했다. 그러면서 그는 "(일본) 정부는 (제3국 중재) 절차를 밟고 있으나 한국은 응하지 않고 있다"고 우리 정부를 비난했다.