[공식] FT아일랜드, 신곡 '관둬' 라이브 풀버전 깜짝 선공개..본격 컴백 시동

[스포츠조선 조지영 기자] 밴드 FT아일랜드가 신곡 '관둬(Quit)'의 라이브 풀버전을 깜짝 공개했다.

FT아일랜드의 소속사 FNC엔터테인먼트는 7일 FT아일랜드 공식 유튜브 및 SNS 채널을 통해 일곱 번째 미니앨범 '재핑(ZAPPING)'의 타이틀 곡 '관둬'의 라이브 풀버전을 공개했다.

공개된 영상에서 보컬 이홍기는 오는 9일 공개될 신곡을 라이브로 열창하며 컴백에 대한 기대감을 한껏 높이고 있다. 이홍기는 본인 특유의 목소리로 신곡의 디테일한 감정들을 잡아냈으며, 후렴부로 갈수록 점점 짙어지는 샤우팅으로 시원한 보컬적인 면모를 드러냈다.

신곡 '관둬'는 이별 앞에 선 아픈 감정이 잘 드러나는 록 넘버의 곡으로, 히트곡을 프로듀싱한 팀 VIP가 프로듀서로 참여해 눈길을 끈다. 신곡 외에도 '다시 바래(Hope Again)' '신기루(사랑사랑사랑2)(No Regret)' '못 고치나 봐(Day By Day)' '돈트 루즈 유어셀프(Don't Lose Yourself)' 등 총 다섯 곡이 수록되어 있다.

한편, FT아일랜드 새 앨범 '재핑'의 음원과 타이틀곡 '관둬' 뮤직비디오는 9월 9일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com