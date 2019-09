"똥에 분칠" "새디스틱 간호사"… 英 존슨의 현란한 독설

라틴어 경구·고전 인용… 막말 듣고도 모욕인지 아닌지 구분 못할 정도

"얼간이·호모자식"은 평범한 편… 노동당 대표에 "염지된 닭, 쪼다"

브렉시트 연기 요청하겠냐는 질문에 "차라리 도랑에 처박혀 죽겠다"





보리스 존슨(55·사진) 영국 총리가 브렉시트를 강행하려다 의회와 정면충돌하면서 그의 입이 갈수록 거칠어지고 있다. 존슨은 선동적 막말로 유명해 '영국 트럼프'로 불려왔는데, 도널드 트럼프(72) 미국 대통령과는 또 다르게 상대를 후벼파는 현란한 육두문자를 구사한다.



존슨 총리는 5일(현지 시각) '의회가 브렉시트 연기법안을 처리하면 EU에 가서 추가 연기 요청하겠느냐'는 기자 질문에 "그러느니 도랑에 처박혀 죽겠다(dead in a ditch)"고 말했다. 존슨 총리가 브렉시트 관련 의회 표결에서 연달아 패배한 지난 4일도 막말 잔치였다. 제1 야당인 노동당의 제러미 코빈(70) 대표가 토론에서 "노딜 브렉시트를 강행하면 당장 신선한 EU산(産) 육류 수입이 막힌다. 국민더러 방부 처리된 미국산 닭만 먹으라는 거냐?"고 하자 "여기 염지된 닭(chlorinated chicken) 한 마리가 의석에 앉아 있네"라고 했다. 코빈의 마른 외모를 비하한 것으로 해석됐는데, 결국 코빈이 법안에서 승리하자 "웬 닭이 존슨을 이겼다"(더선)란 풍자가 나왔다.



존슨은 또 코빈이 "그렇게 조기총선 하고 싶으면 브렉시트 연기한 다음 하자"고 하자, "자신 있으면 선거 소집해봐, 쪼다야(you great big girl's blouse)"라고 받아쳤다. '헐렁한 여자 블라우스'란 표현은 '유약해 남자 구실을 못한다'는 뜻의 모욕적인 속어다. 그가 내뱉은 "얼간이(dimwit)" "거짓말쟁이(liar)" "호모자식(frit)" 같은 욕은 평범한 편이었다. 야당을 향해 "노동당 경제정책은 똥 싸놓고 내빼기(shit or bust)" "나라를 카라카스(사회주의로 실패한 베네수엘라의 수도)로 만들겠다는 것"이라며 듣도 보도 못한 '창의적인 욕'이 난무했다. 코빈 대표가 "브렉시트는 독이 든 사과" "당신 협잡꾼(sham)이냐" "(의회 민주주의를 짓밟는) 황제의 새 옷 입고 나대지 말라"고 했지만 말로는 대적이 안 됐다.



존슨은 총리 취임 전부터 숱한 막말 논란을 일으켰다. 외무장관이던 지난해 테리사 메이 전 총리가 EU와 협상해온 소프트 브렉시트 안에 반발하며 "똥에 분칠하냐(polishing turd)"고 했다. 무슬림 여성들의 옷차림을 두고는 "거대한 우체통이나 은행 강도 같다"고 한 적도 있다. 유색인종과 여성에 대한 차별, 정치적 반대파에 대한 인신공격이란 점에서 트럼프 대통령과 똑같다.



그런데 트럼프 대통령의 막말이 초등학생 수준의 단어, 단순한 흑백 논리에 그치고 철자와 문법이 틀리곤 하는 것과는 차원이 다르다. 이튼스쿨과 옥스퍼드대를 나와 신문기자로 일한 존슨은 '가장 좋아하는 고전(古典)'이라는 호머의 일리아드, 셰익스피어의 템페스트, 각종 역사서와 라틴어 경구, 중국 손자병법까지 동원해 비유적이고 현학적인 독설을 내뱉는다. 영국 엘리트 계층 특유의 오만함과 지적 허세를 이해하지 못하면 그의 말폭탄을 듣고도 모욕인지 아닌지 구분을 못 할 정도다.



예컨대 트럼프는 힐러리 클린턴을 "부패하고 일그러진 힐러리(Crooked Hillary)"라며 "아주 나쁘다(Too bad)" "그녀를 가두라!(Lock her up)"라고 퍼붓는 반면, 존슨은 "머리는 금발로 염색한 데다 부루퉁한 입술, 쏘아보는 차가운 눈빛… 정신병원의 새디스틱한 간호사"란 식으로 장황하게 비하한다. 존슨은 2016년 터키의 에르도안 대통령을 풍자한다며 완벽한 운율을 맞춘 시(時)를 일간지에 기고했는데, '에르도안이 염소와 수간한다'는 내용이었다. 기자 시절 여성 관료들에게 "화냥기 측정(totty-meter) 좀 해보자"며 '신조어'를 선보이기도 했다.



존슨이 지지층을 선동하려 '미친 척' 한다는 해석도 나온다. 미국의 극우 전략가 스티브 배넌은 "난민 문제로 골머리 앓는 서구에선 '인종주의자'란 딱지가 일종의 훈장"이라고 말했다. 트럼프가 난민이나 야당에 분열과 증오의 언어를 내뱉을 때마다 소셜미디어 반응이 폭증하고 극우 지지자들이 더 결집하는 메커니즘이다. 존슨의 무슬림 여성 비하 발언 이후 지식인들은 비난했지만, 영국에선 1년간 중동 난민 대상 증오범죄가 4배 폭증했다고 한다. 인디펜던트는 "히틀러와 괴벨스가 유대인을 때려잡자고 독일 국민을 선동한 것과 다를 게 없다"고 했다.