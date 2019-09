[르포] 금요일 밤 홍콩 도심 곳곳 시위 중…경찰 최루탄·빈백건 쏘고 시위대는 ‘프리 홍콩’ 외쳐

14주째 주말 시위를 앞두고 금요일인 6일 홍콩 곳곳에서 시위대의 집회가 이어지고 있다. 이날 저녁 카오룽반도 프린스 에드워드 지하철역에선 시위대와 경찰의 대치 중 경찰이 최루탄을 발사하고 빈백건을 쐈다. 홍콩섬 센트럴역 근처 차터가든 공원에선 1만 명이 넘는 사람이 모여 집회를 하고 있다.



홍콩섬 센트럴역 근처 차터가든 공원에선 이날 오후 9시(현지 시각) 현재 홍콩 정부에 5대 요구 수용을 요구하는 집회가 열리고 있다. 이날 오후 7시 30분부터 시작된 시위엔 시간이 갈수록 참여 인원이 늘어 현재 1만 명이 넘는 사람이 모인 것으로 추정된다.





홍콩의 홍콩섬 센트럴역 근처 차터가든 공원에서 6일 저녁 시위가 열리고 있다. /홍콩=김남희 특파원

참여자의 대부분은 젊은층이다. 상당수는 검은색이나 하늘색 마스크를 쓰고 있다. 일부는 마스크를 쓰고 있지 않은 사람들에게 새 마스크를 나눠주기도 했다. 일부 방독면을 쓴 사람도 눈에 띄었다.



공원 안팎에서 동시에 집회가 열리고 있다. 공원 안에선 연단에 오른 사람들이 ‘파이트 포 프리덤 스탠드 위드 홍콩(Fight for freedom, Stand with Hong Kong·자유를 위해 싸우자, 홍콩과 함께 합시다)’ ‘5대 요구, 하나라도 빠지면 안 된다’ ‘광복홍콩 시대혁명(Free Hong Kong, Democracy Now) 등의 구호를 외칠 때마다 이를 따라하는 함성이 도심 한가운데 울려퍼졌다. 연단에서 말하고 싶은 누구나 올라가 연설을 하는 자유로운 분위기에서 집회가 진행되고 있다.





홍콩의 홍콩섬 센트럴역 근처 차터가든 공원에서 6일 저녁 시위가 열렸다. 일부는 미국 의회에 ‘홍콩 인권과 민주주의 법안’ 통과를 촉구하며 미국 성조기를 흔들기도 했다. /홍콩=김남희 특파원

공원 밖 인도에서도 구호와 함성이 곳곳에서 터져나오고 있다. 이들은 ‘홍콩인 힘내라’ 등 구호를 외치고 있다. 미국 의회에 ‘홍콩 인권과 민주주의 법안’ 통과를 촉구하기도 했다. 미국 성조기와 영국 국기를 손에 들고 흔드는 사람도 있다.



차도에서 차가 지나가면서 시위대를 지지하는 의미로 경적을 울리면 시위대는 박수로 화답했다. 집회 참여자들은 다른 곳의 시위 상황을 소셜미디어를 통해 실시간으로 지켜봤고 보안이 특히 강력한 소셜미디어로 알려진 텔레그램 을 통해 시위 정보를 공유했다.





홍콩의 홍콩섬 센트럴역 근처 차터가든 공원에서 6일 저녁 시위가 열렸다. 공원 밖 인도도 집회 참여자들이 가득찼다. /홍콩=김남희 특파원

홍콩 행정수반인 캐리 람 홍콩 행정장관이 4일 홍콩 시위의 발단이 된 범죄인 인도 법안을 공식 철회한다고 발표했지만, 시위대의 반응은 냉담하다. 시위대는 홍콩 정부에 5대 요구를 즉시 모두 수용할 것을 요구하고 있다. 5대 요구는 범죄인 인도법안 완전 철폐를 비롯해 경찰의 강경 진압에 대한 조사와 처벌, 시위대 ‘폭도’ 규정 철회, 체포된 시위자 석방과 불기소, 행정장관 직선제다.



차터가든 집회에 참여한 30대 홍콩 여성은 "나머지 4개 요구가 받아들여질 때까지 홍콩인들은 멈추지 않을 것"이라고 했다.





홍콩 카오룽반도의 프린스 에드워드 지하철역 근처에서 6일 저녁 시위대와 경찰이 충돌했다. 경찰은 시위대를 향해 최루탄을 발사하고 빈백건을 쏜 것으로 전해졌다. /스탠드뉴스

홍콩섬에서 빅토리아 하버를 건너면 있는 카오룽반도의 프린스 에드워드역엔 현재 긴장이 고조되고 있다. 경찰은 시위대를 향해 최루탄을 발사했고 알갱이가 든 주머니인 빈백건을 쐈다. 오후 9시 현재 경찰은 오렌지색과 검은색 깃발을 흔들고 시위대는 우산을 머리 위에 펼친 채 대치하고 있다.



이날 오후 5시쯤 카오룽반도의 프린스 에드워드역은 시위대와 경찰이 충돌하면서 폐쇄됐다. 홍콩 지하철공사(MTR) 열차는 프린스 에드워드역에 정차하지 않고 통과 중이다. 시위대는 MTR이 홍콩 정부와 결탁해 MTR역 안에서의 집회를 금지했다고 보고 입장을 요구했다.



이날 홍콩의 모든 정부 병원을 관장하는 정부 기구인 의원관리국 로비에서도 집회가 열렸다.