[인사] 한국광해관리공단 외

▲한국광해관리공단◇1급 승진▷석탄광해실장 박성빈▷지역진흥1실장 고도인▷석탄지원실장 노순규▷기술연구소장 양인재▷광해방지연구실장 이진수
▲서울문화재단▷경영기획실장 김홍남
▲건국대▷의무부총장 겸 의료원장 이홍기
▲부산대▷인권센터장 이기춘
▲순천향대▷기술경영행정대학원장 김춘순
▲이화여대▷대학건강센터소장 한수정▷미생물학교실주임교수 임재향▷생화학교실주임교수 박주원▷프랑스어권지역문화연구소장 조윤경▷지구사연구소장 노경덕
▲인제대▷의약부총장 이병두▷교학부총장 이범종▷대학원장 이대희▷보건대학원장 김광기▷경영대학원장 오세희▷사회복지대학원장 김희년▷교육대학원장 황보영란▷산업융합대학원장 김만식▷의과대학장 최석진▷문리과대학장 리버럴아츠칼리지학장 강석중▷사회과학대학장 홍완표▷보건의료융합대학장 최흥호▷공과대학장 디자인대학장 김진상▷BNIT융합대학장 김철수▷소프트웨어대학장 김한두▷약학대학장 김만수▷교무처장 정진우▷기획처장 PRIME 사업단장 양영애▷학생취업처장 배성윤▷산학협력단장 연구처장 창업지원단장 송한정▷입학처장 원종하▷국제교류처장 이홍섭▷대학교육혁신원장 김묘정▷사무처장 이명섭▷디지털정보원장 이형원▷백인제기념도서관장 생활관장 박재섭▷인제미디어센터장 양세욱▷기획부처장 김성태▷산학협력단 부단장 장동진▷입학부처장 정필승
▲홍익대▷산업미술대학원장 백은▷건축도시대학원장 겸 환경개발연구원장 윤은경▷미술대학원장 겸 문화예술평생교육원장 김찬일▷패션대학원장 이상봉▷공과대학장 겸 정보대학원장 김관주▷건축대학장 송규만▷기획처장 음선필▷법과대학장 황병돈▷세종캠퍼스 산학협력단장 겸 벤처기업창업보육센터 소장 겸 중소기업산학협력센터 소장 최흥섭▷미래인재센터 소장 송시강▷서울캠퍼스 취업진로지원센터 소장 겸 서울캠퍼스 현장실습지원센터 소장 유건재▷서울캠퍼스 성평등상담센터 소장 김남현▷입학관리본부 부본부장 박민재▷정보전산원 부장 김형탁▷교양외국어학부장 김준년▷서울캠퍼스 학생상담센터 부소장 이홍숙▷세종캠퍼스 교수학습지원센터 부소장 김은정▷국제언어교육원 외국어교육부장 현은정
▲서울성모병원▷내과 임상과장 조석구▷소화기내과 분과장 조영석▷호흡기내과 분과장 김승준▷신경과 임상과장 구자성▷외과 임상과장 송교영▷정형외과 임상과장 인용▷진단검사의학과 임상과장 오은지▷가정간호센터장·자원봉사센터장·호스피스완화의료센터장 이요섭▷국제진료센터장 이지연▷진료협력센터장 안재훈▷의료윤리사무국장 정낙균
▲한국광해관리공단◇1급 승진▷석탄광해실장 박성빈▷지역진흥1실장 고도인▷석탄지원실장 노순규▷기술연구소장 양인재▷광해방지연구실장 이진수