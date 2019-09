[윤희영의 News English] 바나나의 얼룩 반점

가장 값싸면서도 만족도 높은(the cheapest and most satiating) 과일 중 하나가 바나나다. 바나나가 건강에 좋다는 사실은 익히 알려져 있다(be widely known). 그런데 바나나의 익은 정도(ripeness)가 영양 구성 요소에 미치는(impact on its nutritional make-up) 영향을 아는 사람은 많지 않다.



녹색 바나나는 저항성 전분으로 가득해(be full of resistant starch) 소화기 계통을 힘들게 한다(make your digestive system work harder). 그래서 조금만 먹어도 가스가 차고 부푼 듯 느껴져(feel gassy and bloated) 금세 배가 부르게 한다(fill you up quickly). 전분을 포도당으로 분해하는 데(break starch down into glucose) 시간이 걸리다 보니 혈당 올라가는 속도도 늦다(raise blood sugar levels slowly).





노란색으로 숙성된 바나나는 당분 함유량이 많아지면서(contain more sugar) 더 부드럽고 달콤해진다(get softer and sweeter). 혈당 지수가 높아져(be higher on the glycemic index) 소화하기 쉬워진다(become easier to digest). 분해해야 할 전분이 적어 영양분을 더 빨리 흡수하게 된다(soak up the nutrients quicker).



녹색에서 노란색으로 숙성하면서 미량 영양소 손실(micronutrient loss)이 발생하지만, 대신 산화 방지 물질(antioxidant)이 많아져 노화 방지 효과(anti-aging effect)가 생긴다. 1개당 약 100칼로리로, 지방 성분은 낮고(be low in fat), 칼륨·비타민 B6·비타민 C·섬유질은 풍부하다. 그래서 건강식을 고집하는 사람들은 단백질이 풍부한 삶은 달걀(boiled egg) 한 개와 노란 바나나 하나로 점심을 대신하기도 한다.



무르익으면 과육에 갈색 반점을 보이면서(exhibit brown spots on their flesh) 맛이 훨씬 달콤해진다(get much sweeter in taste). 당도가 높아졌기 때문이다(be down to their higher sugar content). 껍질의 거무튀튀한 얼룩무늬들은 전분이 당분으로 바뀐(convert to sugar) 정도를 나타내준다.



점무늬 바나나(spotted banana)가 됐다고 푹 썩은(be rotten to the core) 것으로 오해해선 안 된다. 갈색 반점들은 작은 면역체계 촉진제(tiny immune system booster)라고 보면 된다. 산화 방지 물질이 풍부해(be rich in antioxidants) 암 예방으로도 이어진다(be linked to cancer prevention). 종양을 파괴하는 기능을 하는(function to destroy tumors) 종양 괴사 인자(TNF·Tumor Necrosis Factor)가 갈색 반점들에 들어 있다.



바나나가 다른 과일 꾐에 빠져(fall into temptation) 게임을 하다가 외마디 소리를 지르고는(give a shrill cry) 완전히 사색이 돼버렸다(turn deadly pale). 사과 "나는 사람의 심장처럼 생겼어(look like a human heart)." 망고 "나는 위." 포도 "나는 눈." 호두 "나는 뇌." 바나나 "나는 이 게임 안 할래."





