이번엔 영어로...日고노, 블룸버그 기고문에서 "한·일관계 악화는 한국 탓" 주장

고노 다로(河野太郞) 일본 외무상이 4일(현지 시각) 블룸버그통신에 게재한 "한·일 관계의 진짜 문제는 신뢰(The Real Issue Between Japan and Korea Is Trust)"라는 제목의 영문 기고문에서 한·일 관계 악화 책임을 우리 정부에 돌렸다.



그는 이날 영문으로 5877자에 달하는 장문의 기고문에서 "징용 피해자 배상 문제로 한·일 관계가 경색되고 있다"면서 1965년 한일청구권 협정을 통해 양국과 양국 국민 간 모든 문제가 ‘완전히 그리고 최종적으로’ 해결됐다고 주장했다. 이어 우리 정부가 협정을 일방적으로 폐기한 것이 ‘문제의 핵심’이라며 우리 정부가 대법원 징용 배상 판결에 관한 수습·책임을 져야 한다고 여러 차례 주장했다.





고노 다로 일본 외무상이 블룸버그에 기고한 영문 기고문 화면 캡쳐. /블룸버그 홈페이지

지난해 우리 대법원이 징용 피해자들에게 배상하라는 판결을 내린 것과 관련해서도 "명백한 청구권 협정 위반"이라고 주장했다. 일본 정부가 한국을 화이트국가(수출 관리 우호 대상국)에서 제외하며 수출 규제 조치를 강화한 것도 강제징용 피해자 배상 보복이 아니라는 기존 주장을 되풀이했다.



이와 함께 우리 정부의 한·일 군사정보보호협정(GSOMIA·지소미아) 종료 결정에 대해서는 "동북아 안보 정세를 완전히 오판한 것"이라고 했다.



기고문 내용 자체는 기존 입장을 반복했지만 일본 외무상이 직접 유력 통신사에 영문으로 기고했다는 점에서 고노 외무상이 일본 정부 주장을 세계에 알리기 위해 총대를 멘 것으로 보인다. 징용 피해자를 언급하면서 ‘과거 민간 노동자(former civilian worker)’라는 영문 표현을 사용해 강제성 흔적을 지운 것도 주목된다. 기고문에는 굳은 표정의 고노 외무상이 뒷짐을 진 채로 강경화 외교부 장관의 말을 듣고 있는 사진을 썼다.