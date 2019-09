세븐틴, 월드 투어 'ODE TO YOU' IN SEOUL 성료…"3만 9천여 관객 열광"

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 그룹 세븐틴이 SEVENTEEN WORLD TOUR 'ODE TO YOU' IN SEOUL을 성황리에 마치며 월드 투어의 화려한 포문을 열었다.

세븐틴은 지난 8월 30일부터 9월 1일까지 총 3일간 서울 KSPO DOME(올림픽 체조 경기장)에서 열린 SEVENTEEN WORLD TOUR 'ODE TO YOU' IN SEOUL로 약 3만 9천여 명의 관객들을 운집, 명실상부한 공연 강자답게 오프닝부터 앵콜까지 빈틈없이 꽉 채우며 공연장을 뜨겁게 달궜다.

약 2년 만에 열린 월드 투어인 만큼 개최 확정 소식부터 뜨거운 화제를 모았던 세븐틴은 칼군무가 돋보인 '숨이 차'로 공연을 열었다. 이어 'ROCK'과 '박수' 등을 통해 발산한 파워풀한 카리스마는 한순간도 눈을 뗄 수 없게 만들며 열띤 환호를 얻었다.

또한 세븐틴의 유닛 무대에서 힙합팀은 'TRAUMA'와 '칠리'로 상반된 매력을 선사했으며 퍼포먼스팀의 '13월의 춤'과 'Shhh'는 유려한 춤선으로 범접할 수 없는 아우라를 자아냈다. 보컬팀이 서정적인 선율 속 열창한 '포옹'과 '몰래 듣지 마요'는 전율을 일게 했으며 관객들과 세븐틴이 함께 열창한 '웃음꽃'은 먹먹한 여운을 안겼다.

