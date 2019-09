美 빌보드 칼럼니스트, 에버글로우 집중 조명…'스타성' 입증

[OSEN=장우영 기자] 미국 빌보드가 에버글로우의 성과를 대서 특필했다.

지난달 30일(현지시간) 빌보드 칼럼니스트 제프 벤자민은 ‘EVERGLOW Hit New Peak on World Digital Song Sales Chart With Three Songs In Top 10’ 칼럼을 통해 에버글로우의 새 앨범 ‘HUSH’에 수록된 3곡 모두 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 TOP10에 들었다며 차트 순위와 음악적 이유를 분석했다.

제프 벤자민은 “Nielson Music에 따르면 8월 22일 기준, 지난 3월 K팝 걸그룹 마마무의 고고베베 이후 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 2위를 기록한 K팝 최초의 가수”라며 “2위 ‘Adios’에 이어 8위 ‘Hush’, 10위 ‘You Don't Know Me’까지 10위권 내 앨범 수록곡이 전곡 차트 인한 에버글로우는 강렬한 이미지의 콘셉트가 서양 대중들과 소통이 잘되는 그룹인 것 같다”는 분석 결과를 밝혔다.

빌보드 K팝 칼럼니스트 제프 벤자민의 에버글로우 칼럼은 벌써 세 번째다. 데뷔곡 ‘봉봉쇼콜라’가 K팝 걸그룹 역대 6번째로 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 TOP 5위권 내 진입 칼럼을 시작으로, 'EVERGLOW React to Billboard Chart Debut, Talk Representing K-Pop Globally'로 에버글로우의 자신감 넘치는 에너지와 성장, 도약을 극찬한 바 있다.

제프 벤자민의 칼럼은 곧 스타성의 입증이라고 볼 수 있다. 데뷔와 동시에 빌보드 5위로 입성, 바로 두 번째 앨범은 2위로 진입하며 전곡 TOP 10에 차트 인. 매 앨범마다 성장 그래프를 그려가며 겨우 두 장의 앨범을 발매한 신인임에도 불구하고 빌보드로부터 스타성을 인정받은 에버글로우는 독보적인 비주얼과 강렬한 퍼포먼스로 국내 음방 2위는 물론 유튜브, 아이튠즈, 애플뮤직에 이어 빌보드까지 해외 차트를 올킬하며 K팝을 대표하는 신인 걸그룹으로 손꼽히고 있다.

에버글로우의 ‘Adios’는 내가 주인공인 요즘 아이들을 대변하는 가사말로, 가요계의 주인공이 되고 싶은 에버글로우의 꿈을 실현시켜가고 있다. /elnino8919@osen.co.kr