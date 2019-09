'광주 배구 붐 조성' 6~8일 여자프로배구 4개팀 초청경기

도로공사 박정아 '스파이크'

배구 붐 조성을 위한 여자배구 프로팀 초청경기가 광주에서 펼쳐진다.



광주배구협회는 6일부터 8일까지 3일동안 광주빛고을체육관에서 '여자프로구배구 광주 초청경기'를 펼친다고 2일 밝혔다.



이번 경기에는 KGC인삼공사와 한국도로공사, 현대건설, IBK기업은행 등 국내 여자프로배구 4개 구단이 참가한다.



경기는 하루 2경기씩 총 6경기가 치러진다. 6일에는 도로공사 vs 기업은행, 인삼공사 vs 현대건설 경기가 오후 4시부터 진행된다.



7일에는 인삼공사 vs 기업은행, 도로공사 vs 현대건설, 8일은 기업은행 vs현대건설, 도로공사 vs 인삼공사 경기가 나란히 오후 2시부터 열린다.



또 이번 대회에 참가하는 구단은 매일 오전 빛고을체육관에서 광주지역 꿈나무 배구배구선수들을 초청해 유소년 배구교실을 운영한다.



서브와 리시브 등 기본 기술과 경기 운영 능력 등을 전수한다.



선수들은 관람객들에게 친필 사인이 들어간 배구공을 관중들에게 선물로 전달할 계획이다.



경기가 모두 끝난 뒤에는 관람객들을 위해 선수 팬사인회도 개최한다.



대회에 참가하는 구단들은 경기력 점검을 비롯해 새로 합류한 외국인 선수들의 기량을 점검과 기존 선수들의 기량도 끌어올려 오는 21일부터 순천에서 열리는 KOVO컵에 대비할 계획이다.



전갑수 광주배구협회장은 "배구 붐 조성과 프로배구단들의 사회환원 차원에서 광주에서 초청경기가 열리는 만큼 보다 많은 시민들이 즐길 수 있도록 관람료 없이 경기를 치르기로 했다"며 "광주에서 처음 열리는 프로배구경기에 많은 시민들이 찾아서 백구의 축제를 만끽했으면 한다"고 말했다.