저스틴 비버 "방탄소년단 정국, 생일 축하해"

저스틴 비버, 방탄소년단 정국

캐나다 팝스타 저스틴 비버(25)가 그룹 '방탄소년단'(BTS) 멤버 정국(22)의 생일을 축하했다. 1일 트위터에 "생일 축하해. 정국. 그들은 아직 준비가 안 됐어. 이제 이 트윗이 난리날 것이야(Happy bday #JUNGKOOK. They ain't ready:) no w watch this tweet go crazy)"라고 썼다.



이날 정국은 팬 커뮤니티에 "우리 (팬클럽) 아미 여러분들이 있지 않았다면 내 생일이 이렇게 행복하지는 않았을 것이다. 나를 위해 만든 축하 광고들, 선행들을 봤다. 생일 전부터 엄청 설레고 감사한 마음"이라고 적었다.



앞서 정국은 비버의 '나싱 라이크 어스' 커버영상을 선보여 주목받은 바 있다.