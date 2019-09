저스틴 비버, 방탄소년단 정국 생일축하 트윗..美쳤다 이 우정 [종합]

[OSEN=박소영 기자] 세계적인 팝스타 저스틴 비버가 방탄소년단 정국의 생일을 직접 축하했다.

저스틴 비버는 1일(한국 시각) 자신의 트위터에 “Happy bday #JUNGKOOK. They ain't ready:) now watch this tweet go crazy”라는 글을 올렸다. 이날 방탄소년단 정국의 생일을 맞아 미국에서 재빨리 축하 트윗을 남긴 것.

전 세계 아미 팬들은 저스틴 비버의 축하 트윗에 감사의 댓글을 쏟아내고 있다. 해외 매체 역시 저스틴 비버가 정국의 생일을 축하해줬다는 소식을 발빠르게 전하며 두 사람의 글로벌 우정에 박수를 보내고 있다.

정국은 앞서 저스틴 비버의 'Nothing Like Us’ 커버 영상으로 화제를 모았다. 또한 정국의 솔로곡 ‘유포리아’를 공동 작곡한 멜라니 폰타나는 “이 곡은 원래 저스틴 비버의 노래라고 생각했다. 하지만 방탄소년단의 싱글이 돼 기쁘다. 정국이 내 노래를 부르는 걸 보고 울었다”고 밝힌 바 있다.

특히 방탄소년단은 2017년 5월, 미국 빌보드 어워즈에서 최고의 틴스타 저스틴 비버를 꺾고 한국인 최초로 ‘톱 소셜 아티스트상’을 거머쥐었다. 라이벌임에도 저스틴 비버의 방탄소년단 사랑이 돋보인다.

한편 정국은 생일을 맞아 팬 커뮤니티를 통해 “우리 아미 여러분들이 안 계셨다면 제 생일이 이렇게 행복하지 않았을 것입니다. 저를 위해 해주신 축하 광고들, 선행들 보면서 생일 전부터 엄청 설레고 행복, 감사한 마음이 었어요”라고 감사의 인사를 전했다.

또한 멤버 지민 역시 방탄소년단 공식 트위터에 "생일 축하해 #JIMIN #꾹이생일"라는 메시지로 막내의 생일을 함께 기뻐했다. 슈가도 "정국아 슈가형이야 생일 축하한다능 #SUGA #꾹이생일ㅊㅋ #벌써23살이라니 #감개무량"이라는 트윗을 남겼다. 다른 멤버들 모두 정국의 생일을 축하하는 트윗으로 돈독한 애정을 자랑했다.

