의회 스톱시킨 존슨… "민주주의를 탈취했다"

존슨, 브렉시트 연기논의 봉쇄… "에드워드 8세 양위후 최대 헌정위기"

시위대 수천명 "쿠데타 중단하라"… 야권, 내달 국회서 불신임안 추진





존슨 英 총리

오는 10월 31일로 예정된 브렉시트(Brexit·영국의 유럽연합 탈퇴)가 보리스 존슨(55) 영국 총리의 말대로 "죽기 아니면 살기(Do or Die)" 식으로 펼쳐지고 있다. 존슨 총리가 28일(현지 시각) 엘리자베스 여왕을 동원, 의회를 정회시켜 브렉시트 연기 논의를 봉쇄하는 결정을 내리면서 나라가 두 쪽 나고 있다.



존슨 총리가 새로운 회기 시작을 알리는 엘리자베스 여왕(93)의 연설을 당초 9월 3일에서 10월 14일로 미룬다고 발표하자 영국은 쑥대밭이 됐다. 여왕 연설 이후 10월 31일까지는 업무일 기준 열흘 남짓밖에 안 남아, 브렉시트 논의는 물리적으로 불가능하다. 통관과 출입국 절차 등에 대한 아무런 합의도 없이 EU(유럽연합)에서 탈퇴하는 '노딜(no deal) 브렉시트' 가능성이 그만큼 커졌다.



이날 오후부터 런던 의사당 앞 광장과 다우닝가 10번지 총리 관저 앞에 수천 명의 시위대가 몰려 "존슨이 민주주의를 죽였다" "쿠데타를 중단하라"며 항의했다. 의회 정회를 중단해달라는 온라인 국민 청원엔 하루 만에 130만명이 서명했다. '노딜 브렉시트' 공포로 즉각 파운드화 가치가 추락했다.



제1야당인 노동당을 이끄는 제러미 코빈 대표는 "존슨이 노딜 브렉시트를 감행하려 진열장을 깨고 민주주의를 탈취했다(smash-and-grab on our democracy)"고 비난하고, 왜 정회를 허용했는지 따지겠다며 여왕 면담을 요청했다. 또 9월 초 임시 회기를 열어 야권 연대로 총리 불신임안을 추진하겠다고 했다. 보수당 출신 무소속 존 버커우 하원의장도 "헌법에 도전하는 잔악한 행위"라고 비판했고, 보수당의 스코틀랜드 대표 루스 데이비슨 의원이 당직을 사퇴하는 등 보수당 내 동요도 작지 않다.



영 파이낸셜타임스는 사설에서 "세계에서 존경받는 의회 민주주의의 본산 영국 의회에 존슨이 폭탄을 던졌다" "국민을 대표하는 의회를 불편하고 느리다는 이유로 틀어막는 것은 독재자"라고 했다. 미 뉴욕타임스도 "존슨이 잔악한 본성을 드러냈다"고 했다. 반면 더타임스는 "존슨이 노딜을 불사하는 게 농담이 아니라는 것을 보여줘야 EU가 협상에 나설 것"이라며 이 조치가 국익에 부합한다고 했다. 그동안 의회가 브렉시트 협상 인준안을 계속 부결시켜 결정 장애에 빠진 만큼, 이렇게라도 해서 영국 입장을 밀어붙여야 EU를 압박할 수 있다는 것이다.





28일(현지 시각) 영국 런던 의사당 앞에서 반(反)브렉시트 시위대가 ‘민주주의를 지키고 국회 정회에 저항하자’는 피켓과 유럽연합(EU) 깃발을 들고 구호를 외치고 있다. 이날 보리스 존슨 영국 총리는 하원 회기가 시작될 때 관례적으로 진행하는 여왕의 연설 날짜를 10월 14일로 요청했다. 하원의 문을 최대한 닫아 자신이 원하는 방향으로 브렉시트를 몰아붙이려는 꼼수라며 야권에서는 강하게 반발하고 있다. /로이터 연합뉴스

존슨의 조치가 위헌·위법이라는 소송도 시민단체와 야당에서 이어지고 있다. 그러나 성문헌법이 없는 데다 의회법보다는 합의와 관례를 기준으로 운영돼온 영국 의회의 특성상, 이번 정회 조치 자체로는 위법성을 따지기 힘들다는 분석이 많다. 오히려 보수당은 "2016년 국민투표에서 결정된 브렉시트를 제때 이행하지 않는 것이 더 위헌적"이란 논리로 맞서고 있다. 존슨 총리는 이날 의원들에게 보낸 서한에서 장기 정회의 명분으로 "지난 2년간 브렉시트 법안 논의가 계속돼 400년 만에 가장 긴 회기가 이어져 정부가 '짜릿한' 국정 어젠다를 제시할 기회가 없었다"는 이유를 댔다. 여왕의 국정 연설은 통상 여름 휴회 후 2~3주가 지나면 열렸다. 버밍엄대학 국제정치학 교수인 스콧 루카스는 이번 정회 조치를 1930년대 에드워드 8세가 미국의 이혼녀 심슨 부인과 결혼하기 위해 양위를 택한 사건 이후 영국 헌정사에 가장 큰 위기를 촉발한 사건으로 규정했다. 그는 "2차 대전 때에도 이런 헌법적 위기를 가져오지는 않았다"고 AP통신에 말했다.



BBC 등이 전한 '여왕 연설 연기 결정'은 007작전을 방불케 했다. 28일 이른 아침 제이컵 리스모그 의원과 보수당 원내총무 등 존슨의 '행동 대원' 세 명이 스코틀랜드의 발모럴성에서 여름 휴가를 보내고 있는 여왕을 만나기로 했다. 이 계획을 사전에 안 이는 내각에서도 극소수였다. 이들은 뿔뿔이 흩어져 얼굴을 가린 채 영국항공 비행기를 탔다. 그러나 이륙 15분 전 이 계획이 새어나가 언론 속보를 타게 된 것을 알고, 존슨 총리가 여왕에게 급히 전화를 걸어 연설 일정을 알렸다는 것이다.



엘리자베스 여왕은 의회 운영은 집권당을 이끄 는 총리의 제안에 따르는 게 관례라 이의를 제기할 수 없었다고 한다. 가디언 등 일각에선 미국 억만장자 제프리 엡스타인의 아동 성범죄에 연루된 차남 앤드루(59) 왕자 사법처리 여부와 관련, 존슨이 여왕에게 '미국과 공조해 앤드루를 보호해주겠다'는 모종의 딜을 한 게 아니냐는 의혹도 제기했다. 이런 말이 나올 정도로 브렉시트 반대파의 분노가 폭발한 것이다.