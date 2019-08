트와이스, 'YES or YES' 뮤직비디오 2억뷰 돌파…통산 9번째[공식]

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 그룹 트와이스의 'YES or YES(예스 오어 예스)' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 2억 뷰를 돌파했다.

트와이스가 2018년 11월 5일 오후 6시 음원과 함께 공개한 'YES or YES' MV는 29일 오전 7시 41분께 유튜브 조회수 2억 뷰를 넘어섰다. 이로써 트와이스는 11개의 활동곡 MV 중 9곡이 2억 뷰 이상 조회수를 기록하게 됐다.

앞서 'LIKEY(라이키)' MV 역시 지난 22일 오후 10시 44분께 유튜브 조회수 4억 뷰를 넘어서며 '아시아 원톱 걸그룹'다운 면모를 입증한 바 있다.

데뷔곡 'OOH-AHH하게(우아하게)'부터 최근 'FANCY(팬시)'에 이르기까지 K팝 걸그룹 사상 최초 '데뷔곡부터 11연속 1억 뷰 돌파' 기록을 보유한 트와이스는 '활동곡 MV 11연속 2억 뷰 달성'을 향해 나아가고 있다.

'YES or YES'는 트와이스의 당당하고 사랑스러운 고백에 답은 오직 'YES'라는 내용을 담은 노래. 멤버들의 역동적인 안무와 신나는 리듬이 조화를 이뤄 뜨거운 사랑을 받았다.

그런가 하면 트와이스는 5월 25일, 26일 이틀간 서울 송파구 KSPO DOME(올림픽 체조경기장)서 'TWICE WORLD TOUR 2019 'TWICELIGHTS'(트와이스 월드투어 2019 '트와이스라이츠')'의 막을 올렸고 방콕, 마닐라, 싱가포르 등 아시아에 이어 지난달 17일 LA를 시작으로 4개 도시서 진행한 미주 투어, 또 이달 17일 쿠알라룸푸르까지 총 9개 지역, 10회 공연으로 글로벌 '원스(팬덤명)'들과 만났다.

한편 지난달 17일 발표한 일본 싱글 4집 'HAPPY HAPPY(해피 해피)'와 24일 공개한 싱글 5집 'Breakthrough(브레이크스루)'는 최근 일본 레코드 협회로부터 플래티넘 음반 인증을 획득했다. 일본서 발표한 모든 앨범이 플래티넘 음반으로 등극하며 '8연속 플래티넘 달성' 신기록을 이어가고 있다.

트와이스는 신곡 뮤직비디오 촬영 등 새 앨범 준비에도 몰두하고 있다.

narusi@sportschosun.com