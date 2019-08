美, 日에도 첫 실망 표명…에스퍼 국방장관 "양측에 매우 실망"

美국방장관 "양측에 매우 실망"…美, 日겨냥 실망감 공개 피력은 처음

美 합참의장 "지소미아 종료, 군사작전에 영향 無"



마크 에스퍼 미 국방장관이 28일(현지 시각) 한국 정부의 한일군사정보보호협정(GSOMIA·지소미아) 종료 결정과 관련해 한일 양측에 매우 실망했다고 밝혔다. 그는 "서울과 도쿄에서 양국 담당자를 만났을 때 두 나라 사이의 원만한 해결을 촉구했다"고 전했다.



에스퍼 장관은 이날 미 국방부 청사에서 던포드 합참의장과 공동 기자회견을 열고 한국의 지소미아 종료가 군사적 운용에 미치는 영향에 대한 질문을 받고 "(한일) 양측이 이에 관여된 데 대해 매우 실망했고 여전히 실망하고 있다(I was and I remain very disappointed)"라고 말했다.



에스퍼 장관은 "한일 양측에 ‘우리에게는 북한과 중국이라는 공동의 적이 있고 우리가 함께 협력할 때 더욱 강해진다는 것’을 강조했기 때문에 한일 양측이 이 문제를 잘 해결할 것으로 믿는다"고 했다.





미국의 마크 에스퍼 국방장관이 28일 국방부 청사(펜타곤)에서 취임 한 달을 맞아 기자회견하고 있다. 그는 이날 한국 정부의 한일군사정보보호협정(GSOMIA·지소미아) 종료 결정 등 최근의 한일 갈등 상황과 관련, "(한일) 양측이 이에 관여된 데 대해 매우 실망했고 여전히 실망하고 있다"고 말했다. /연합뉴스

미국은 앞서 한국에 대해서 지소미아 종료와 관련해 마이크 폼페이오 국무장관 및 국방·국무부 논평을 통해 ‘실망감’이라는 표현을 사용해 공개적으로 불만을 표명한 바 있다. 하지만 일본에 대한 실망감을 표출한 것은 이번이 처음이다.



같은 날 던포드 합참의장은 지소미아 종료가 군사작전에 영향을 주느냐는 질문에 "현재로서는 군사작전에 어떤 영향도 주지 않고 있다"고 답했다. 그는 에스퍼 장관처럼 "지소미아 종료에 실망하고 있다"며 "이것은 한일 관계의 후퇴"라고 지적했다. 아울러 던포드 의장은 "지소미아 만큼 한일 양국 간의 강력한 군사정보공유는 없지만 이런 동맹 간 위기나 유사시를 대비해 다른 장치(mechanism)를 가지고 있다"고 덧붙였다.



지소미아 종료 결정 재고를 위한 미국의 압박 기조는 유지되는 분위기다. 랜들 슈라이버 미 국방부 인도·태평양 안보담당 차관보는 이날 오전 ‘한미일 안보협력의 중요성’을 주제 로 한 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 공개 강연에 나서 한국 정부에 지소미아 연장을 촉구했다.



슈라이버 차관보는 "미국은 (지소미아 종료 결정이) 우리가 동북아에서 직면한 심각한 안보 도전과 관련해 문(재인) 정부의 심각한 오해를 반영하는 것일 수 있다는 점을 우려한다"면서 "한일이 불화할 때 유일한 승자는 우리의 경쟁자들임을 강조한다"고 했다.