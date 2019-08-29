[인사] 금융위원회 외

▲금융위원회◇과장급 전보▷보험건전성제도팀장 김종훈
▲서울시◇1급(지방관리관) 승진▷경제정책실장 조인동▷복지정책실장 강병호▷도시교통실장 황보연▷시의회사무처장 이창학◇2급(지방이사관) 승진▷관광체육국장 주용태▷노동민생정책관 서성만▷대기기획관 구아미▷행정국장 김태균▷재무국장 이병한▷평생교육국장 엄연숙▷물순환안전국장 이정화▷서울시립대학교 행정처장 윤종장
▲연세대의료원◇의과대▷인문사회의학교실 의료법윤리학과장 이일학▷여성생명의과학연구소장 김상운◇보건대학원▷국제보건학과 주임교수 김소윤◇세브란스병원▷임상시험센터 의료기기임상시험부장 최영식▷영상의학과장 이승구▷간센터 소장 안상훈▷척추류마티스통증센터 소장 김긍년◇강남세브란스병원▷소화기내과장 이정일▷심장내과장 이병권▷내분비내과장 안철우▷신장내과장 박형천▷보철과장 김선재▷구강악안면외과장 허종기▷교정과장 김경호▷치주과장 이동원▷암병원 폐암센터 소장 이성수▷심뇌혈관병원 뇌혈관센터 소장 이경열
▲영남대◇대학 본부▷시설관리처장 최정호▷교육혁신본부 혁신사업팀장 김재만▷LINC+사업단 행정지원팀장 신승환▷수업학적팀장 박외숙▷학생지원팀장 유시섭▷체육지원팀장 서태환▷산학연구행정팀장 김정태▷산학협력사업팀장 권혜중▷산학연구관리팀장 최필분▷입학팀장 이병완▷입학사정관팀장 김종호▷총무팀장 피창호▷시설팀장 최정석◇대학 및 대학원▷문과대 행정실장 최준혁▷자연과학대 행정실장 이종협▷기계IT대 행정실장 허민▷정치행정대 행정실장 전홍관▷상경대 행정실장 최호영▷생활과학대 행정실장 이명숙▷음악대 행정실장 이승환▷건축학부 행정실장 이청호▷대학원 행정실장 이광수▷특수대학원 행정실장 정대근▷공학대학원 행정실장 정용모▷박정희새마을대학원 행정실장 도준홍◇부속 및 부설기관▷생활관장 이무석▷중앙도서관 부관장 정종탁▷박물관 학예실장 우병진▷정보전산원 정보운영팀장 우상규▷사회교육원 행정실장 강옥희
▲금융위원회◇과장급 전보▷보험건전성제도팀장 김종훈