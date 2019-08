G7 회의에서 아베와 더 밀착… 트럼프 "우린 항상 같은 입장"

한·일 군사정보보호협정(지소미아) 파기 결정으로 양국 간 충돌이 한·미 갈등으로 비화하는 상황에서 트럼프 대통령과 아베 총리는 더욱 밀착하고 있다. 지난 25일 선진 7개국(G7) 회의를 계기로 프랑스에서 열린 미·일 정상회담에서 트럼프 대통령은 "아베가 일본 총리이고 내가 미국 대통령인 한, 우리는 항상 같은 입장이다(we are on the same page)"라고 말했다. 백악관이 밝힌 정상회담 발언록에 따르면 아베 총리가 "미·북 대화를 100%, 전적으로 지지한다는 것을 강조하고 싶다"고 말하자, 트럼프 대통령은 이 같은 표현으로 신뢰감을 표명했다. 한·일이 대립하는 상황에서 트럼프 대통령이 함축적인 의미가 담긴 발언을 한 것으로 해석되고 있다.



트럼프-아베 관계가 긴밀해지면서 미 행정부 내에서는 아베 총리를 '중개기관(interagency)'으로 부른다는 보도도 나왔다. 요미우리신문은 28일 미 행정부의 각 부처가 정책을 실현하려면 트럼프 대통령이 아베 총리로부터 (해당 분야의) 조언 을 받도록 하는 게 좋다는 의미로 이같이 부른다고 전했다.



이 신문은 "아베 총리와 트럼프의 양호한 관계는 다른 나라 정상도 부러워할 정도"라며 시진핑 중국 주석과 관련한 에피소드를 소개했다. 시 주석이 지난 6월 오사카 G20 회의를 계기로 열린 중·일 정상회담 만찬 석상에서 트럼프 대통령과 잘 지내는 방법에 대해서 아베 총리에게 열심히 물어봤다는 것이다.