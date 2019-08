[OSEN=연휘선 기자] 래퍼 빈지노가 연인인 모델 스테파니 미초바와 독일에서 포착됐다.

독일 모델 스테파니 미초바는 28일 개인 SNS에 "아우크스부르크 맥주축제. 독일에서 함께 하는 첫 번째 시간(Plärrer Augsburg. First time together in Germany)"이라는 짤막한 글과 함께 빈지노와 찍은 사진 들을 게재했다.

공개된 사진에는 빈지노와 스테파니 미초바가 놀이공원에서 축제를 즐기는 모습이 담겼다. 동전을 든 빈지노 옆에서 활짝 웃어 보이는 스테파니 미초바의 모습과, 나란히 놀이기구를 즐기는 두 사람의 모습이 시선을 모았다.

빈지노와 스테파니 미초바는 지난 2014년부터 사랑을 키워왔다. / monamie@osen.co.kr