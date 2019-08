[OSEN=강서정 기자] 영국 배우 리처드 아미티지가 송중기가 냉면을 소개해줬다고 했다.

리처드 아미티지는 지난 27일 자신의 SNS에 “Song Joong-ki introduced me to 냉면. it’s now my new favorite dish”라고 글과 사진을 게재했다.

리처드 아미티지는 송중기가 자신에게 냉면을 소개해줬고, 냉면이 자신이 새롭게 좋아하는 음식이 됐다며 송중기와 함께 식사 하는 모습이 담긴 사진을 공개했다.

사진 속에서 식사를 마친 송중기는 메뉴판을 보며 주문하고 있는 모습으로 옆에 앉아 있는 리처드 아미티지에게 냉면을 추천하고 있는 듯하다.

송중기는 영화 ‘승리호’에서 리처드 아미티지와 함께 호흡을 맞추고 있다. /kangsj@osen.co.kr

[사진] 리처드 아미티지 SNS