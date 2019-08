박진영, JYP 떠나는 박지민 응원 "멋있고 자랑스러워" [★SHOT!]

[OSEN=박소영 기자] 박진영이 JYP엔터테인먼트를 떠나는 박지민을 열렬히 응원했다.

박진영은 26일 자신의 인스타그램에 “#박지민 #JiminPark#StayBeautiful #JYP 자기 색깔을 조금씩 조금씩 찾아가고 또 만들어가는 지민이. 요즘 곡 쓰는 거, 노래하는 거, 얘기하는 거 모두 정말 멋있고 자랑스러워. 이번 노래 다들 꼭 들어봐주시고 응원해주세요!^^ Slowly but surely growing to become a true artist. Just love the way she writes, sings,and talks. So proud of her. Make sure to check this out and support her new music!”라는 글을 적었다.

박지민은 이날 정오, 두 번째 디지털 싱글 및 신곡 'Stay Beautiful(스테이 뷰티풀)'을 발표했다. 이는 지난해 9월 두 번째 디지털 미니 앨범 'jiminxjamie' 발매 이후 1년여 만의 컴백이다.

신곡 'Stay Be autiful'은 박지민 특유의 호소력 짙은 보컬과 유려한 그루브가 돋보이는 곡으로 '다른 사람들의 시선은 신경 쓰지 말고 자신의 있는 그대로의 모습을 사랑하라'는 메시지를 담담히 담았다. 이달 말 전속 계약 만료를 앞둔 박지민이 JYP와 함께한 7년의 시간을 마무리하는 곡이다.

[사진] SNS