"BTS·세븐틴이 롤모델" '데뷔' 엔쿠스, 글로벌 아이돌 향한 야심찬 포부 [종합]

[OSEN=지민경 기자] 신인 그룹 엔쿠스가 야심찬 포부를 가지고 데뷔했다.

27일 오후 서울 마포구 에스플렉스센터에서는 신인 보이그룹 N.CUS(엔쿠스) 데뷔 미니 앨범 'MATCHLESS LOVE' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.

N.CUS(엔쿠스)는 리더 이오스를 중심으로 환, 명, 서석진, 성섭, 호진, 은택, 순, IF(이프), 유안, 승용, 현민으로 구성된 12인조 신인 보이그룹이다.

엔쿠스는 "열두 명이 한 마음 한 뜻으로 데뷔를 꿈꾸며 연습을 해왔는데 진짜 데뷔를 하게 되니 떨린다. 열심히 연습한 만큼 앞으로의 무대가 기대도 된다. 응원을 해주신 가족분들 스태프분들께 감사드린다. 열심히 노력하고 좋은 무대, 좋은 음악 보여드릴 수 있도록 혼신의 힘을 다하겠다"는 데뷔 소감을 전했다.

이어 멤버들은 팀명 N.CUS에 대해 "'No. Competitors Under the Sky'의 약자다. '하늘 아래 적수가 없다'라는 뜻으로 '천하무적'이라는 당찬 포부가 담겨 있다"고 설명했다.

엔쿠스의 데뷔 미니앨범 'MATCHLESS LOVE'에는 타이틀 곡 'SUPER LUV'를 시작으로 'Come With Me', '걸음아 (Take Me To Her)'까지 트렌디하고 감각적인 멜로디와 가사가 돋보이는 3곡이 담겨져 있다.

멤버들은 이번 앨범에 대해 "'MATCHLESS'는 독보적인이라는 뜻이고 'LOVE'는 타이틀곡 '슈퍼러브'의 러브를 뜻한다. 엔쿠스 열두명의 독보적인 매력과 독보적인 사랑 이야기라는 뜻"이라며 "멤버들이 수록곡 안무에 모두 참여해서 더욱 뜻 깊다"고 밝혔다.

타이틀곡 'SUPER LUV'는 힙합과 EDM이 조화를 이뤄 트렌디하고 파워풀하면서도 섬세한 사운드로 채워졌다. 12명의 서로 다른 매력과 카리스마가 돋보이며 사랑을 쟁취하기 위해 모든 것을 걸겠다는 내용을 담았다.

롤모델로 세븐틴을 꼽은 이들은 "저희처럼 다인 그룹이기도 하고 저희도 퍼포먼스 위주의 그룹이다 보니까 세븐틴 선배님들 커버 연습을 많이 한다. 볼 때 마다 안무나 곡의 소화 능력이 대단하다고 생각했다. 공연도 시간만 된다면 꼭 가고 싶다"고 팬심을 드러냈다.

멤버들이 많은 만큼 독특한 이력을 가진 멤버들도 있었다. 서석진은 "2017년에 '너의 목소리가 보여 시즌4'에 양요섭 선배님 닮은 꼴로 출연했다. 당시 하이라이트 선배님들도 양요섭 선배님과 많이 닮았다고 해주셨다. 앞으로 엔쿠스의 서석진으로 좋은 모습 보여드리겠다"고 전했다. 이어 환은 "데뷔 전에 요리사였다. 한식 위주의 요리를 했는데 백종원 선생님을 보면서 백종원 선생님을 뛰어넘어봐야겠다하고 열심히 했는데 좋은 기회가 찾아와서 데뷔를 하게 됐다"는 이력을 공개하기도 했다.

올해 특히 많은 신인그룹들이 데뷔를 하고 있는 바, 다른 신인그룹과의 차별점으로 "저희 만의 특별한 매력은 다인조만의 무기 칼군무가 아닐까 싶다. 인피니트 선배님, 세븐틴 선배님처럼 앨범을 내면서 차차 성장하는 칼군무 팀 엔쿠스가 되도록 하겠다"며 "또 저희 멤버들이 연령대 폭이 넓어서 다양한 매력이 있다"고 자신감을 드러냈다.

마지막으로 엔쿠스는 얻고 싶은 수식어로 "방탄소년단 선배님처럼 칼군무 돌이라는 수식어를 얻고 싶고, 글로벌적으로 사랑받는 그룹이 되고 싶다"고 전했다.

한편 엔쿠스는 이날 낮 12시에 첫 데뷔 미니앨범 'MATCHLESS LOVE'를 발매하고 데뷔한다. 이어 2시에는 팬 쇼케이스, 4시에는 팬 싸인회를 개최하며 7시 30분에는 신촌 유플렉스 광장에서 버스킹을 진행해 팬들과 소통한다. /mk3244@osen.co.kr