[인사] 국무조정실·국무총리비서실 외

입력 2019.08.27 03:00
▲국무조정실·국무총리비서실▷행정관리총괄과장 송기진▷규제정책〃 김준민▷보건정책〃 노혜원▷정무기획행정관 이상로
▲통일부◇서기관 승진▷기획조정실 비상안전담당관실 박상헌▷통일정책실 정책기획과 이선민▷교류협력국 사회문화교류과 김진근▷인도협력국 정착지원과 석진만▷남북회담본부 회담3과 정우곤
▲산업통상자원부▷자유무역협정협상총괄과장 오충종▷한미자유무역협정대책과장 김호철▷국가기술표준원 계량측정제도과장 임완빈
▲고용노동부◇과장급 전보▷미래고용분석과장 이영진◇과장급 파견▷국무조정실 고용식품의약정책관실 송유나
▲식품의약품안전처▷사이버조사단장 김명호▷의약품안전국 의약품정책과장 김명호▷바이오생약국 바이오의약품정책과장 이남희▷대전지방식품의약품안전청 식품안전관리과장 신재식▷식품소비안전국 농축수산물안전과 김성희▷바이오생약국 바이오의약품정책과 김은주▷식품의약품안전평가원 백신검정과장 정지원
▲국토연구원▷국토지식센터장 문정호
▲극지연구소〈부장〉▷극지기후과학연구 김성중▷극지지구시스템연구 박용철▷극지생명과학연구 김상희▷극지해양과학연구 양은진▷극지고환경연구 유규철▷정책 유연진▷인프라운영 신민철▷극지기술개발·지원 이주한〈단장〉▷차세대쇄빙연구선건조사업 서원상▷실용화연구사업 이준혁〈실장〉▷기획예산 양정현▷기지지원 이형근▷홍보 이지영
▲중소기업중앙회▷공제사업단장 이원섭▷혁신성장본부장 정욱조◇부서장 전보▷KBIZ중소기업연구소장 양찬회▷감사실장 박용만▷상생협력부장 김희중▷외국인력지원〃 고종섭▷공제운영〃 이구수▷기업투자〃 이동근▷경기지역본부장 이기중▷충북지역〃 조인희▷정보시스템부 IT기획팀장 김근호▷판로지원부 공공구매정보센터장 김용우▷교육지원부 개발원운영팀장 유지흥▷공제기획실 법무지원〃 서정헌▷공제운영부 마케팅〃 문철홍▷광주전남지역본부 부장 홍성근
▲한국감정원◇신규 임명▷감사 이성훈
▲한국예탁결제원◇부장 전보▷일자리창출추진단장 최병길◇팀장 전보▷증권파이낸싱부 담보관리팀장 이재호▷글로벌서비스부 국제권리관리〃 성재혁▷채권등록부 회사채관리〃 이정한▷펀드서비스부 펀드컨설〃 이민희▷청산결제부 주식결제〃 송재만▷혁신창업지원단 선임조사역 윤영근
▲건국대〈교무위원〉▷교학부총장 임융호▷대외부총장 문흥안▷공과대학장 겸 공학교육혁신센터장 최정후▷상허생명과학대학장 이상락▷기획처장 최재헌
▲조선대▷총무관리처장 기홍상
▲통일부◇서기관 승진▷기획조정실 비상안전담당관실 박상헌▷통일정책실 정책기획과 이선민▷교류협력국 사회문화교류과 김진근▷인도협력국 정착지원과 석진만▷남북회담본부 회담3과 정우곤
▲산업통상자원부▷자유무역협정협상총괄과장 오충종▷한미자유무역협정대책과장 김호철▷국가기술표준원 계량측정제도과장 임완빈
▲고용노동부◇과장급 전보▷미래고용분석과장 이영진◇과장급 파견▷국무조정실 고용식품의약정책관실 송유나
▲식품의약품안전처▷사이버조사단장 김명호▷의약품안전국 의약품정책과장 김명호▷바이오생약국 바이오의약품정책과장 이남희▷대전지방식품의약품안전청 식품안전관리과장 신재식▷식품소비안전국 농축수산물안전과 김성희▷바이오생약국 바이오의약품정책과 김은주▷식품의약품안전평가원 백신검정과장 정지원
▲국토연구원▷국토지식센터장 문정호
▲극지연구소〈부장〉▷극지기후과학연구 김성중▷극지지구시스템연구 박용철▷극지생명과학연구 김상희▷극지해양과학연구 양은진▷극지고환경연구 유규철▷정책 유연진▷인프라운영 신민철▷극지기술개발·지원 이주한〈단장〉▷차세대쇄빙연구선건조사업 서원상▷실용화연구사업 이준혁〈실장〉▷기획예산 양정현▷기지지원 이형근▷홍보 이지영
▲중소기업중앙회▷공제사업단장 이원섭▷혁신성장본부장 정욱조◇부서장 전보▷KBIZ중소기업연구소장 양찬회▷감사실장 박용만▷상생협력부장 김희중▷외국인력지원〃 고종섭▷공제운영〃 이구수▷기업투자〃 이동근▷경기지역본부장 이기중▷충북지역〃 조인희▷정보시스템부 IT기획팀장 김근호▷판로지원부 공공구매정보센터장 김용우▷교육지원부 개발원운영팀장 유지흥▷공제기획실 법무지원〃 서정헌▷공제운영부 마케팅〃 문철홍▷광주전남지역본부 부장 홍성근
▲한국감정원◇신규 임명▷감사 이성훈
▲한국예탁결제원◇부장 전보▷일자리창출추진단장 최병길◇팀장 전보▷증권파이낸싱부 담보관리팀장 이재호▷글로벌서비스부 국제권리관리〃 성재혁▷채권등록부 회사채관리〃 이정한▷펀드서비스부 펀드컨설〃 이민희▷청산결제부 주식결제〃 송재만▷혁신창업지원단 선임조사역 윤영근
▲건국대〈교무위원〉▷교학부총장 임융호▷대외부총장 문흥안▷공과대학장 겸 공학교육혁신센터장 최정후▷상허생명과학대학장 이상락▷기획처장 최재헌
▲조선대▷총무관리처장 기홍상