방탄소년단, 英 MTV 선정 '올 여름 가장 핫한 스타'

방탄소년단이 영국 MTV가 주최한 투표에서 올해 가장 ‘핫’한 섬머 슈퍼스타(Summer Superstar)로 선정됐다.



지난 24일(현지 시각) 영국 MTV는 공식 홈페이지와 SNS(소셜미디어)를 통해 ‘2019 MTV 핫티스트 섬머 슈퍼스타(2019 MTV Hottest Summer Superstar)’에 방탄소년단이 1위로 선정됐다고 발표했다.





영국 MTV ‘핫티스트 섬머 슈퍼스타’에 선정된 방탄소년단./ 영국 MTV 공식 홈페이지 제공

섬머 슈퍼스타 후보에는 레이디 가가, 카디비, 아리아나 그란데, 블랙핑크 등 50여 아티스트가 올랐다. 방탄소년단은 온라인 투표 1위를 차지했다. 방탄소년단은 총 4400만표 중 1970만표 이상을 얻었다.



MTV 핫티스트 섬머 슈퍼스타는 영국 MTV가 2013년부터 선정하고 있다. 매년 여름 온라인 투표를 통해 가장 큰 인기를 끌고 있는 슈퍼스타를 꼽는다. 2013~2015년엔 원 디렉션, 2016년 피프스 하모니, 2017년 레이디가가, 2018년 셀레나 고메즈가 뽑힌 바 있다.



방탄소년단은 미국 빌보드 주요 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서 2주 연속 3개의 앨범을 진입시키고, 지난해 한국 가수 최초로 미국 레코드산업협회(Recording Industry Association Of Ameri ca)로부터 골드 앨범 인증을 받는 등 세계적인 명성을 떨치고 있다. 뿐만 아니라 지난 4월 발매한 앨범 ‘맵 오브더 솔: 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA)’로 영국 앨범 차트에서 한국 가수 최초로 1위를 차지했다.



지난 12일부터 휴가 중인 방탄소년단은 오는 10월 부터 사우디아라비아를 시작으로 스타디움 투어를 이어나갈 예정이다.