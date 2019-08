'인기가요' ITZY, 1위·12관왕..레드벨벳 컴백x오하영·권현빈 솔로 데뷔 [종합]

[OSEN=하수정 기자] ITZY가 '인기가요'에서 1위를 차지하며 음악방송 12관왕을 달성했다.

25일 오후 방송된 SBS '인기가요'에서는 장혜진·윤민수의 '술이 문제야', 마크툽 '오늘도 빛나는 너에게', ITZY의 'ICY'가 1위 후보로 맞붙었다.

'술이 문제야'는 바이브의 '술이야', '그 남자 그 여자'와 전개가 이어지는 곡으로, 술 한 잔을 놓고 어지럽게 떠오르는 남자와 여자의 속마음을 직설적 어투로 풀어낸 이별 발라드다. 윤민수와 장혜진의 13년 만의 재회만으로도 화제를 모았으며, '역시 믿고 듣는 조합'이라는 평가와 함께 또 한 번 리스너들의 큰 호응을 이끌어내는 데 성공했다.

지난 2006년 바이브 3집 타이틀곡 '그 남자 그 여자'로 처음 호흡을 맞춘 바 있는 윤민수와 장혜진은 당시 듀엣곡 열풍을 일으킬 정도로 엄청난 사랑을 받았다. 올해 다시 만난 '술이 문제야'에는 '그 남자 그 여자'에 이어 바이브 류재현이 프로듀싱에 참여해 일찌감치 흥행을 예감케 했고 명불허전 레전드 듀엣곡을 완성하게 됐다.

마크툽의 '오늘도 빛나는 너에게'는 각종 음원 차트에서 장기 집권 중이다. 많은 인기 아이돌과 인기 드라마 '호텔 델루나' OST의 높은 인기에도 음원 차트 상위권에 머물면서 사랑을 받고 있다.

ITZY의 미니 1집 'IT'z ICY(있지 아이씨)'의 타이틀곡 'ICY'는 겉은 차가워 보이지만 속은 뜨거운 열정이 넘치는 ITZY 멤버들의 모습을 표현했다. ITZY는 반짝이는 꿈과 당당한 메시지를 담아낸 신곡 'ICY'로 올여름 정복을 예고하고 있다.

'ICY'는 JYP 박진영이 처음으로 ITZY를 위해 작사, 작곡에 참여해 '박진영 X ITZY' 조합의 첫 선을 보인다. 또 실력파 프로듀서 겸 래퍼 페노메코도 작사에 참여했으며 트와이스의 'Dance The Night Away'를 만든 Cazzi Opeia, 레드벨벳의 '피카부'를 작업한 Ellen Berg, '빨간 맛'을 만든 Daniel Caesar, Ludwig Lindell, 방탄소년단의 'I'm Fine'과 'Home' 등을 작업한 Lauren Dyson, Ashley Alisha, Cameron Neilson 등 유수의 작곡가들이 협업해 곡을 완성했다.

세 팀 중 '인기가요' 1위는 ITZY에게 돌아갔고, "박진영 PD님 좋은 곡으로 활동하게 해주셔서 감사하고, 팬 분들 응원해주셔서 감사하다. 믿지 팬 분들 고맙고, 항상 좋은 모습 보여주는 있지 되도록 노력하겠다"며 수상 소감을 말했다.



컴백 스테이지에서는 레드벨벳을 비롯해 더 보이즈, 업텐션, 아이즈, 로켓 펀치 등이 무대를 꾸몄다.

'서머퀸' 레드벨벳은 신곡 '음파음파(Umpah Umpah)'로 돌아왔다. 수영을 모티브로 한 재치 있는 가사가 인상적인 곡인 만큼, 퍼포먼스 역시 수영과 싱크로나이즈드 스위밍 동작을 연상시키는 발랄한 안무로 구성됐다. 'Ice Cream Cake'(아이스크림 케이크), 'Dumb Dumb'(덤덤), '빨간 맛 (Red Flavor)' 등 레드벨벳의 히트곡 제목이 담긴 가사 부분에는 각 곡의 포인트 동작도 만날 수 있어 재미를 한층 배가시킨다.

또한 지난 20일 발매된 레드벨벳의 새 미니앨범 ''The ReVe Festival' Day 2'('더 리브 페스티벌' 데이 2)는 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 레바논이 추가된 전 세계 37개 지역 1위를 기록했으며, 타이틀 곡 '음파음파 (Umpah Umpah)'는 국내 음원 차트 1위, 중국 QQ뮤직 한국 음악 뮤직비디오 차트 1위, 쿠거우뮤직 한국 신곡 차트 1위를 차지하는 등 좋은 반응을 얻고 있다.

업텐션은 새 미니앨범 'The Moment of Illusion(더 모멘트 오브 일루전)'의 타이틀곡 'Your Gravity(유어 그래비티)'를 공개했다.

새 미니 앨범 'The Moment of Illusion'은 말 그대로 '환상' 속의 업텐션의 모습을 담아냈다. '한여름 밤의 꿈'을 콘셉트로 어느 여름날 꿈속 판타지 세계로 들어간 업텐션 멤버들이 각기 다른 캐릭터로 변신, 업텐션만의 판타지를 그려냈다.

중력처럼 어떠한 것도 방해할 수 없는 사랑을 그린 타이틀곡 'Your Gravity'로 다시 한번 팬들의 마음을 저격한 업텐션이 이번 앨범 활동을 통해 어떤 새로운 모습을 보여줄 것인지 기대가 증폭되고 있다.

더 보이즈는 네 번째 미니앨범 '드림라이크 (DREAMLIKE)'의 타이틀 곡 'D.D.D'로 매력을 뽐냈다.

타이틀 곡으로 낙점된 'D.D.D'는 '몽환적 청량미'와 더보이즈 특유의 에너지가 돋보이는 뭄바톤 리듬 기반의 팝 댄스 곡이다. 앞선 활동곡 '노 에어(No Air)', '블룸 블룸(Bloom Bloom)'에서 호흡을 맞춘 히트 작곡가 원더키드(Wonderkid)가 프로듀싱한 이 곡은 멤버 선우가 랩메이킹에 참여해 한층 특별한 개성을 더했다.

에이핑크 오하영, VIINI 권현빈, 장대현 등은 솔로 데뷔 무대를 선보였다.

정은지에 이어 데뷔 8년 만에 처음으로 솔로 가수에 도전한 에이핑크의 오하영은 에이핑크의 막내가 아닌 스물 넷 청춘의 이야기로 색다른 변신을 꾀했다.

오하영의 첫 번째 미니앨범 'OH!'는 감탄사와 자신의 성에서 이름을 따왔다. 이번 신보에는 24살의 오하영이 음악으로 놀라움을 선사하겠다는 포부를 담았으며, 'OH!'에서 숫자 '5'를 연상해, 사랑에 빠질 때 느끼는 감정들을 '오감’에 빗대어 표현해냈다.

오하영의 첫 번째 솔로 앨범에는 타이틀곡 외에도 베이빌론이 참여한 퓨처 베이스 기반의 Pop R&B 듀엣 곡 ‘How we do’, 사랑에 빠져가는 모습을 우주, 별, 하늘 등 추상적으로 표현해 낸 ‘Nobody’, 연애 초반의 설렘 가득했던 네가 그립다는 내용을 질문으로 풀어낸, 리드미컬한 매력이 보여지는 곡 ‘Do You Miss Me?’, 오하영이 작사에 참여한 ‘Worry about nothing’까지 다채로운 음악이 수록되어 있어 솔로 오하영의 음악적 색깔을 확인할 수 있게 했다.

권현빈은 VIINI라는 이름으로 최근 첫 번째 솔로 미니앨범 '디멘션(DIMENSION)'을 발표했다. '디멘션'은 그가 가진 음악적 메시지와 인간 권현빈, 아티스트 VIINI 등 여러 가지 모습을 그려낸 앨범이다. '차원'을 뜻하는 단어 '디멘션'을 통해 차원이 다른 새로운 매력을 보여주겠다는 포부를 담았다.

타이틀곡 '도깨비방망이(GENIE)'는 사랑에 빠진 상대의 소원이 무엇이든 들어주겠다는 마음을 도깨비방망이에 빗대어 풀어낸 트랩소울(Trapsoul) 장르의 곡이다.



솔로 아티스트로 컴백한 그룹 위너 김진우는 JINU로 무대를 꽉 채웠다. 타이틀곡 '또또또(CALL ANYTIME)'는 섬세한 연애 감정을 표현한 위트 있는 가사에 감미로운 기타 선율과 리듬감 있는 베이스가 강조된 팝 장르의 곡이다.

특히 위너 멤버 송민호가 피처링을 비롯해 작사-작곡에 참여해 끈끈한 의리를 과시했다. 이와 함께 CHOICE37, ZAYVO, HAE가 작사-작곡에 힘을 실으며 완성도를 높였다. 이날 무대에서도 송민호가 등장해 같이 무대를 선보였다.



한편, 이날 '인기가요'에는 더로즈, THE BOYZ, 레드벨벳, 로켓펀치, VERIVERY, VIINI, 신현희, 아이즈(IZ), 업텐션(UP10TION), EVERGLOW, NCT DREAM, 오하영, 위키미키(Weki Meki), ITZY, 장대현, JINU 등이 출연한다.





