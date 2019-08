보아, 데뷔 19주년 맞아 팬들에 자필편지 “정말 감사하다”[★SHOT!]

[OSEN=강서정 기자] 가수 보아가 데뷔 19주년을 맞아 팬들에게 자필 편지를 보냈다.

보아는 25일 자신의 SNS에 “Thanks for having me for 19 years! I will always strive to bring happiness to you all through my music! I appreciate you all so much. Thank you for always motivating me”이라는 글과 셀카, 자필 편지를 게재했다.

보 아는 19주년을 자축하며 팬들에게 음악으로 행복을 주기 위해 항상 노력할 것이고 정말 고맙다는 말을 전했다. 또한 항상 자신에게 힘을 줘서 고맙다는 말도 덧붙였다.

사진 속에서 보아는 비행기 안에서 편안한 옷차림을 하고 브이(V)자를 그리며 팬들에게 환한 미소를 보이고 있다. /kangsj@osen.co.kr

[사진] 보아 SNS