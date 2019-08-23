[인사] 교육부 외

입력 2019.08.24 03:00
▲교육부◇4급▷고등교육정책실 최현석▷전남대 문태열◇파견▷태국한국교육원 부이사관 김영진▷정책기획위원회 서기관 최경
▲과학기술정보통신부◇고위공무원 임용▷국립중앙과학관장 정병선
▲보건복지부▷질병관리본부 위기대응생물테러총괄과장 박혜경
▲공정거래위원회◇과장급▷외교부(주재관) 전출 김문식▷부당지원감시과장 김근
▲광주광역시◇4급 전보▷여성가족정책관 강영숙▷문화도시정책관 이평형▷일자리정책관 구종천▷광주시의회 총무담당관 류영춘▷광주시의회 의사담당관 장봉주▷혁신도시담당관 윤창옥▷안전정책관 김경미▷총무과장 이돈국▷장애인복지과장 박찬대▷도시정비과장 박인기▷건축주택과장 김종호▷이전사업과장 박승권▷문화산업과장 김영선▷체육진흥과장(직무대리) 윤창모▷생명농업과장 김현중▷에너지산업과장 오동교▷스마트시티과장(지정대리) 안신걸▷대회지원과장 강영천▷보건환경연구원 식품의약품연구부장 조배식▷상수도사업본부 경영부장 전인근▷종합건설본부 총무부장 한재원▷종합건설본부 토목부장 장우현▷종합건설본부 건축설비부장 최원석▷서부농수산물도매시장관리사무소장 남택송▷일가정양립지원본부장 제순자▷광주시의회 산업건설전문위원 임동범▷동구 전출(부구청장 요원) 김병규▷북구 전출 최상호▷광주비엔날레 파견예정 신현대▷광주그린카진흥원 파견예정 김정민
▲과학기술정보통신부◇고위공무원 임용▷국립중앙과학관장 정병선
▲보건복지부▷질병관리본부 위기대응생물테러총괄과장 박혜경
▲공정거래위원회◇과장급▷외교부(주재관) 전출 김문식▷부당지원감시과장 김근
▲광주광역시◇4급 전보▷여성가족정책관 강영숙▷문화도시정책관 이평형▷일자리정책관 구종천▷광주시의회 총무담당관 류영춘▷광주시의회 의사담당관 장봉주▷혁신도시담당관 윤창옥▷안전정책관 김경미▷총무과장 이돈국▷장애인복지과장 박찬대▷도시정비과장 박인기▷건축주택과장 김종호▷이전사업과장 박승권▷문화산업과장 김영선▷체육진흥과장(직무대리) 윤창모▷생명농업과장 김현중▷에너지산업과장 오동교▷스마트시티과장(지정대리) 안신걸▷대회지원과장 강영천▷보건환경연구원 식품의약품연구부장 조배식▷상수도사업본부 경영부장 전인근▷종합건설본부 총무부장 한재원▷종합건설본부 토목부장 장우현▷종합건설본부 건축설비부장 최원석▷서부농수산물도매시장관리사무소장 남택송▷일가정양립지원본부장 제순자▷광주시의회 산업건설전문위원 임동범▷동구 전출(부구청장 요원) 김병규▷북구 전출 최상호▷광주비엔날레 파견예정 신현대▷광주그린카진흥원 파견예정 김정민