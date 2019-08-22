[인사] 문화체육관광부 외

▲문화체육관광부◇과장급 전보▷공연전통예술과장 윤태욱▷소통정책과장 이선영▷소통지원과장 김미경▷스포츠산업과장 권도연▷정보화담당관 이종민
▲산업통상자원부▷자유무역협정무역규범과장 서정란▷국가기술표준원 무역기술장벽협상과장 박재훈
▲인사혁신처◇과장급 전보▷기획조정관실 기획재정담당관 유승주
▲경희대의료원◇경희대의료원▷미래전략처장 조윤제▷미래전략처 대외협력실장 이종훈▷미래전략처 경영정책실 부실장 이봉재▷미래전략처 경영정책실 전략기획팀장 신학도▷미래전략처 경영정책실 경영분석팀장 김희송▷감사실 감사팀장 전명진▷경희의과학연구원 연구협력실장 전숙▷경희의과학연구원 연구협력실 연계협력팀장 왕홍관▷경희메디칼아카데미 교육지원팀장 김왕미◇경희의료원▷환자안전본부장 김의종▷의료협력본부장 오승준▷의료협력본부 홍보실장 윤성상▷적정관리본부장 전승현▷정보전략실장 홍승재▷경희대병원 경영기획팀장 김준석▷〃수련행정〃 홍석균▷행정처 물류〃 최정림▷〃영양〃 유춘복▷〃고객지원본부 원무2〃 곽성용▷의료협력본부 의료협력〃 위욱환▷〃사회사업팀장 최황규▷적정관리본부 보험심사관리〃 김상현▷약제본부 특수조제〃 두진경▷간호본부 간호교육행정〃 김혜경▷〃병동간호1〃 서현기▷〃병동간호2〃 박희라▷〃특수간호〃 허정자▷〃외래간호〃 한상순◇강동경희대병원▷정보전략실장 겸 의대병원 기획부원장 심계식▷임상의학연구소장 겸 의대병원 연구부원장 이상호▷한방병원 연구부장 박재우▷〃교육수련부장 백용현▷치과병원 연구부장 겸 임상의학연구소 치의학연구부장 이석원▷간호본부 간호교육행정팀장 서미희▷〃외래간호〃 최정순▷〃병동간호1〃 이인숙▷〃특수병동〃 김해인
▲동덕여대▷학생상담센터장 최윤영▷교수학습개발〃 박창섭▷창업지원단장 최성규
▲문화체육관광부◇과장급 전보▷공연전통예술과장 윤태욱▷소통정책과장 이선영▷소통지원과장 김미경▷스포츠산업과장 권도연▷정보화담당관 이종민