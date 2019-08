트럼프는 '마초맨'… 바이든은 '홈'… 로고송 보면 대선후보 성향 보이네

지난 15일(현지 시각) 미 동북부 뉴햄프셔주 맨체스터, 1만2000명을 수용할 수 있는 서던뉴햄프셔대 체육관을 도널드 트럼프 미 대통령을 보려는 사람들이 발 디딜 틈 없이 꽉 채웠다. '미국을 다시 위대하게(Make America Great Again)'란 문구가 적힌 빨간 모자를 쓴 관중 틈으로 트럼프가 등장하자 배경음악으로 "내가 자유로운 미국인이라는 사실이 자랑스럽다"는 노랫말이 울려 퍼졌다.



이 노래는 리 그린우드의 '갓 블레스 USA(God Bless USA)'라는 컨트리송으로 1980년대에 발매됐다. 미국 우선주의를 내세우는 트럼프와 잘 맞아떨어져 2016년 대선 유세 때부터 '트럼프 입장곡'으로 사용되고 있다.



후보별로 30~40개씩 있는 2020년 미 대선 주자들의 로고송에 후보들의 가치관, 메시지, 목표로 하는 유권자 등 많은 것이 담겨 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 19일 보도했다. 후보가 등장하기 전 지지자들은 로고송을 따라 부르며 분위기를 달구고 '우리 편'을 뭉치게 한다고 NYT는 전했다. 트럼프의 지지자들은 그가 나오길 기다리며 퀸의 '위 윌 록 유(We Will Rock You)', 빌리지 피플의 '마초 맨(Macho Man)' 등을 듣는다. 레너드 스키너드의 '스위트 홈 앨라배마(Sweet Home Alabama)'처럼 트럼프 지지자가 많은 미 남부에서 인기 있는 곡도 있다. 음악평론가들은 트럼프의 로고송엔 "호전적이고 드라마틱한 노래가 많다"고 평가했다.



조 바이든(76) 전 부통령은 자수성가한 중산층 서민 이미지를 강조하는 후보답게 '우리 일은 스스로 챙긴다(We Take Care of Our Own)'가 입장곡이다. 그의 로고송 리스트엔 "여기는 우리가 아직도 고향이라 부르는 곳"(더크스 벤틀리의 '홈(Home)')이라는 가사의 곡이 포함돼 있다. 바이든의 리스트에서 백인과 흑인 가수 노래 비중이 거의 똑같은 점은 흑인 유권자 한 표가 아쉽기 때문이라고 NYT는 해석했다.



가장 유행에 앞서가는 로고송의 주인공으로는 카멀라 해리스(54 ) 상원 의원이 꼽혔다. 중장년 백인 남성 기득권층에 맞서는 당당한 흑인 여성 후보의 이미지에 맞게 아리아나 그란데 등 비교적 최신곡이 대부분이며 거의 흑인·히스패닉계 가수들의 노래다. 사회주의자를 자처하는 버니 샌더스(77) 상원 의원의 로고송 리스트엔 제목에 '혁명(revolution)' '반란(uprising)'이 들어가는 노래가 4개 포함돼 있었다.