[인사] 조달청 외

입력 2019.08.21 03:00
▲조달청◇기술서기관 승진▷감사담당관실 배건호
▲병무청◇부이사관 승진▷기획조정관실 규제개혁법무담당관 백종훈▷입영동원국 현역입영과장 최규석◇서기관 승진▷대변인실 정성득▷기획조정관실 이아론 민수기▷병역자원국 전재천▷입영동원국 배철훈▷사회복무국 손규문
▲광주광역시◇2급▷시의회 사무처장 문범수◇3급 전보▷도시재생국장 이상배▷군공항이전추진본부장 곽현미▷교통건설국장 허익배▷북구 부구청장 요원 이달주◇4급 전보▷정책기획관 오영걸▷노동협력관 김경호
▲중앙대▷산학협력본부장(부총장급) 김원용▷행정대학원장 및 사회과학대학장 박희봉▷연구처장 이상명▷인권센터장 최윤정
▲병무청◇부이사관 승진▷기획조정관실 규제개혁법무담당관 백종훈▷입영동원국 현역입영과장 최규석◇서기관 승진▷대변인실 정성득▷기획조정관실 이아론 민수기▷병역자원국 전재천▷입영동원국 배철훈▷사회복무국 손규문
▲광주광역시◇2급▷시의회 사무처장 문범수◇3급 전보▷도시재생국장 이상배▷군공항이전추진본부장 곽현미▷교통건설국장 허익배▷북구 부구청장 요원 이달주◇4급 전보▷정책기획관 오영걸▷노동협력관 김경호
▲중앙대▷산학협력본부장(부총장급) 김원용▷행정대학원장 및 사회과학대학장 박희봉▷연구처장 이상명▷인권센터장 최윤정