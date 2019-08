'프듀X101' 투표조작 녹음파일 확보→엑스원 데뷔 강행+단독 리얼리티까지 [종합]

[스포츠조선 남재륜 기자] Mnet '프로듀스X 101'(이하 '프듀X')의 제작진 휴대전화에서 문자 투표 조작이 직접 언급된 녹음 파일이 발견된 가운데 엑스원의 데뷔는 예정대로 진행돼 논란이 일고 있다.

19일 중앙일보에 따르면 지난달 서울경찰청 사이버수사대가 프듀 제작사인 CJ E&M 사무실과 문자투표 데이터 보관업체를 상대로 압수수색을 벌인 결과 프듀 제작진의 퓨대전화에서 투표 조작을 직접적으로 언급한 녹음 파일이 들어있던 것으로 확인됐다. 논란이 된 마지막 시즌 외에 다른 시즌에 대한 조작도 언급된 것으로 전해졌다.

이에 경찰은 지난 12일 CJ E&M 사무실과 제작진 주거지 등에 대해 2차 압수수색에 나섰다.

경찰은 제작진에 대해 조작된 투표 결과를 토대로 참가자들의 순위를 실제와 다르게 발표해 CJ E&M의 업무를 방해한 혐의(업무방해)를 적용하는 것을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

프듀 제작진은 지난 7월 마지막 생방송 경연에서 생방송 유료 문자 투표를 조작 논란에 휘말렸다. 1위부터 20위까지 연습생들의 유료 문자 득표수가 모두 '7494.442'라는 특정 숫자의 배수라는 분석이 제기됐기 때문.

제작진은 "득표수 집계 및 전달 과정에 오류가 있었지만 최종 순위에는 변동이 없다"고 밝혔지만, 팬들은 진상규명위원회를 결성해 '원본데이터를 공개하라'고 목소리를 높였다.

이에 Mnet은 7월 26일 '프듀X' 제작진에 대한 수사를 의뢰했다. '프듀X' 팬들로 구성된 진상규명위원회는 지난 8월 1일 Mnet과 '프듀X' 제작진 등을 사기 및 위계에 의한 업무방해 혐의로 고소·고발했다.

'프듀X' 조작 논란에도 엑스원의 데뷔는 예정대로 진행된다. 엑스원은 오는 27일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 첫 번째 미니 앨범을 발매한다. 같은 날 오후 8시에는 고척 스카이돔에서 쇼케이스와 콘서트가 결합한 '프리미어 쇼콘'을 열고 가요계에 정식으로 데뷔한다.

데뷔 앨범에는 타이틀곡인 '플래시'를 포함해 인트로곡 '스탠드 업'(Stand Up), '웃을 때 제일 예뻐', '괜찮아요', '유 갓 잇'(U GOT IT), '움직여'(MOVE)(Prod. By ZICO), '_지마'(X1-MA)까지 총 7곡이 수록됐다.

뿐만 아니라 엠넷은 엑스원 데뷔를 기념해 오는 22일 오후 8시 이들을 주인공으로 내세운 리얼리티 예능 프로그램 '엑스원 플래시'(X1 FLASH)를 선보인다고 예고했다.

그룹 엑스원 데뷔가 강행되자 '프로듀스X 101' 조작 논란 진상규명위원회가 이를 규탄하는 성명문을 발표했다.

19일 진상규명위원회는 성명문을 통해 "의혹이 계속 증폭되고 있는 상황임에도 어떠한 성실한 대응도 거부한 채 데뷔조(엑스원) 데뷔를 강행하는 제작진과 이를 지지한다고 하는 소속사들의 행태에 대해 다시 한 번 규탄의 목소리를 높인다"라고 힘주어 말했다.

이어 "수사 기관의 공명정대한 수사를 촉구하는 바이며 CJ E&M이 아무런 가공도 가하지 않은 투명한 투표 결과를 모든 국민 프로듀서와 시청자들에게 공표하는 그날까지 진실 규명을 위한 노력을 지속할 것임을 밝힌다"라고 덧붙였다.

