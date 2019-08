방탄소년단 지민, 알렉 벤자민 내한공연 인증..'다정'[★SHOT!]

[OSEN=선미경 기자] 그룹 방탄소년단 멤버 지민이 알렉 벤자민 내한공연을 관람했다.

지민은 18일 방탄소년단의 공식 SNS에 “Your voice is heavenly. Thanks for coming”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에서 지민은 알렉 벤자민과 다정하게 포즈를 취하고 있다. 지민은 손가락으로 브이 표시를 만들며 알렉 벤자민의 공연을 함께 한 기쁨을 표현했다. 알렉 벤자민은 이날 오후 서울 홍대 무브홀에서 첫 번째 내한공연을 진행했다.

뿐만 아니라 알렉 벤자민 역시 공식 SNS에 “SEOUL WAS AMAZING ! thanks so much for coming to my show, Jimin”이라는 글과 함께 사진을 공개해 눈길을 끌고 있다.

한편 방탄소년단 멤버들은 휴가를 보내고 있다. /seon@osen.co.kr

[사진]방탄소년단, 알렉 벤자민 공식 SNS