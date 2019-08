[OSEN=김보라 기자] 가수 강다니엘이 자신을 응원해준 다국적 팬들에게 인사를 전했다.

강다니엘은 지난 16일 오후 자신의 공식 SNS를 통해 "2019. 8.16. KANG DANIEL FANMEETING : COLOR ON ME IN SINGAPORE"라고 적었다. 그러면서 "싱가포르 반가웠어요"라고 팬들에게 고마운 마음을 전했다.

앞서 지난 14일 강다니엘은 싱가포르에서 팬 미팅 일정을 소화하기 위해 인천국 제공항을 통해 출국했던 바다.

이날 공개한 사진을 보면 강다니엘은 팬들이 있는 객석을 배경으로 앉아 있다. 화려한 핑크 컬러의 셔츠에, 같은 색깔 팬츠를 입고 있는 그의 모습이 눈길을 사로잡는다.

한편 강다니엘은 지난달 25일 솔로 1집 앨범 'color on me'를 발매했다./ watch@osen.co.kr

[사진] 강다니엘 SNS