트럼프 정부 '마지막 어른'이 떠난다

켈리·매티스등과 달리 마찰 없어

내달 합참의장 임기 마치고 퇴임





임기를 마치고 9월 물러나는 조지프 던퍼드〈사진〉 미 합참의장의 퇴임을 두고 '마지막 어른(the last adult)'이 떠나는 것이라는 미국 언론의 평가가 나오고 있다.



트럼프 행정부 초기 트럼프 대통령의 충동적 정책 결정을 견제하는 역할을 해 '어른들의 축(axis of adults)'으로 불린 렉스 틸러슨 전 국무장관, 존 켈리 전 비서실장, 제임스 매티스 전 국방장관 등이 모두 물러난 상황에서 던퍼드 의장이 외롭게 '어른' 역할을 해왔다는 것이다.



미 외교전문지 포린폴리시는 13일(현지 시각) "(매티스 등) 다른 인사들에 비해 덜 주목받았지만 조용하고 겸손하게 도널드 트럼프 대통령을 가장 능숙하게 다뤄온 던퍼드 의장이 다음 달이면 물러난다"면서 "벌써 던퍼드가 다시 돌아오기를 바란다는 목소리가 나온다"고 전했다. 포린폴리시는 던퍼드 의장과 그의 해병대 출신 선배인 켈리 전 실장, 매티스 전 장관 등을 '큰 어른(adults in the room)'으로 칭했다.



던퍼드 의장은 해병대 사령관으로 있던 2015년, 당시 버락 오바마 대통령의 지명으로 현역 군인 중 가장 높은 자리인 합참의장에 올랐다. 트럼프가 직접 임명한 켈리 전 실장과 매티스 전 장관이 트럼프 대통령과 의견 충돌 끝에 사임한 것과 달리 임기를 다했을 뿐 아니라 효과적으로 트럼프 정부에서 뜻을 관철했다는 평가를 받는다.



포린폴리시에 따르면 지난 6월 이란의 미군 무인정찰기(드론) 격추 당시 트럼프 대통령의 반격 계획을 주저앉힌 주역도 던퍼드 의장이라고 한다. 사태 초기에는 트럼프 대통령과 가까운 폭스뉴스 진행자 터커 칼슨의 조언이 결정적이었던 것으로 알려졌지만 사실은 던퍼드 의장이 제시한 각종 데이터가 트럼프 대통령의 뜻을 꺾었다는 것이다. 포린폴리시는 "던퍼드 의장은 예상 사망자 수 등 반격이 가져올 각종 수치를 산더미처럼 내놨고, 이에 트럼프 대통령은 결국 드론과 이란인 150명의 목숨은 균형이 맞지 않는다는 결론을 내렸다"고 전했다.



즉흥적으로 결정하는 트럼프 대통령을 진정시키는 것 또한 던퍼드 의장의 전공이었다. 던퍼드는 트럼프에 맞서지는 않았지만 결국 지나고 보면 자신의 뜻을 관철시키는 모습을 보였다는 것이다. 예를 들어 트럼프 대통령이 밀어붙인 지난 7월4일 독립기념일 군사 퍼레이드 때 던퍼드 의장은 일단 행사 계획에 서명한 다음 세세한 계획과 비용까지 꼼꼼하게 제시해 행사 규모를 축소한 것으로 알려졌다. 2014년 이후 3년 동안 중단됐던 러시아 총참모장과 대화를 재개하며 군사적 긴장을 완화한 것도 업적으로 꼽힌다.



군인으로서는 최고의 자리에서 최고의 평가까지 받은 던퍼드 의장이지만 초급 장교 시절 군 생활을 그만둘 생각도 했다. 던퍼드의 멘토인 조지프 호어 전 미 중부사령관은 "젊은 시절 던퍼드는 제대하고 로스쿨에 가겠다는 결심을 밝힌 적이 있다"면서 "당시 그에게 호통을 치며 '인내심을 가져라. 언젠가는 해병대 사령관이 될 것'이라고 말했다"고 전했다. 던퍼드는 실제 해병대 부사령관과 사령관을 지냈다. 군사 전문가 할란 울먼은 "그는 우리가 가졌던 최고의 합참의장 중 한 명"이라고 했다.