[인사] 국무조정실·국무총리비서실 외

▲국무조정실·국무총리비서실◇국장급▷민관합동규제개선추진단 부단장 김건
▲민주평화통일자문회의〈사무처〉◇과장급 전보▷운영지원담당관 강승완▷자문건의과장 송순철▷중앙지역과장 김종진▷남부지역과장 이준학▷미주지역과장 안진용◇과장급 인사교류▷유라시아지역과장 김식
▲과학기술정보통신부◇고위공무원 승진▷전북지방우정청장 정창림◇과장급 전보▷전파정책기획과장 이현호▷연구제도혁신과장 이제준
▲환경부◇국장급 승진▷한강홍수통제소장 홍정섭◇과장급 전보▷감사관실 감사담당관 박은추
▲금융위원회◇국장급 전보▷금융정책국 구조개선정책관 박광
▲조달청◇부이사관 승진▷원자재비축과장 여인욱▷광주지방조달청장 박상철◇서기관 승진▷구매총괄과 박현자▷시설총괄과 조용만
▲특허청◇과장급 승진▷특허사업화담당관 최병석▷아이디어거래담당관 이경열
▲한국수력원자력◇본사▷감사실장 김제헌▷홍보실장 김상우▷홍보실 홍보기획팀장 조철▷안전처 안전계획팀장 김민철▷인사처 인재양성팀장 전제규▷노무처장 한장희▷노무처 노사업무팀장 이학웅▷정보보안총괄팀장 남영규▷정비처장 김선복▷엔지니어링처 설계엔지니어링팀장 조봉호▷양수건설추진실 영동양수준비팀장 강영곤▷양수건설추진실 포천양수준비팀장 김대환◇본부▷고리원자력본부 대외협력처장 윤유영▷경영지원실장 김종이▷제1발전소 기술실장 황창연▷제2발전소 운영실장 이경수▷월성원자력본부 제1발전소장 천용호▷한울원자력본부 신한울제1발전소장 박범수▷신한울제1발전소 시운전실장 남영석▷신한울제1건설소 기전실장 정영기▷신규원전관리실장 조명현▷한강수력본부 수력운영실장 박승철▷화천수력발전소장 박석현▷청평수력발전소장 김병림▷삼랑진양수발전소장 채승훈▷산청양수발전소장 직무대행 전종직▷양양양수발전소장 김창균▷중앙연구원 연구지원실장 박완국▷인재개발원장 박상형
▲한국산림복지진흥원▷원장 이창재
▲한국콘텐츠진흥원◇본부장▷기업인재양성 박경자◇실장▷기획조정 엄윤상◇팀장▷홍보 변미영▷기획조정실 혁신소통 성임경▷경영지원본부 경영관리 장광진▷기업인재양성본부 창업지원 박인남
▲경희대▷서울 부총장(겸 경희대학교 총장 직대) 박영국▷국제 부총장 겸 혜정박물관장 직대 백운식▷대외협력부총장 손혁상▷국제 교무처장 고석오▷서울 총무관리처장 주진희▷정보처장 유인태▷재정운영본부장 최희섭
▲데일리안▷정책경제부장 배군득▷시장경제부장 조태진
▲국무조정실·국무총리비서실◇국장급▷민관합동규제개선추진단 부단장 김건