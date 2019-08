[공식]트와이스, 일본 싱글 4집 & 5집 플래티넘 인증 "8연속 기록"

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]그룹 트와이스가 일본 싱글 4집과 5집 앨범으로 동시에 플래티넘 인증을 받았다.

트와이스가 지난달 17일에 발표한 싱글 4집 '해피 해피(HAPPY HAPPY)'와 24일에 발표한 싱글 5집 '브레이크스루(Breakthrough)'는 9일 일본 레코드 협회로부터 플래티넘 음반 인증을 획득했다. '플래티넘' 인증은 현지서 25만장 출하량을 넘어선 작품에 수여된다.

특히 트와이스가 일본에서 발매한 모든 앨범이 빠짐없이 플래티넘 음반으로 등극해 눈길을 모으고 있다. 2017년 6월 발표한 일본 데뷔 베스트 앨범 '#TWICE'부터 10월 첫 싱글 '원 모어 타임(One More Time)', 2018년 2월 싱글 2집 '캔디 팝(Candy Pop)', 5월 해외 여성 아티스트 싱글 중 최초로 더블 플래티넘 인증을 획득해 화제를 모은 싱글 3집 '웨이크 미 업(Wake Me Up)', 9월 정규 1집 'BDZ', 베스트 2집 '#TWICE2', 2019년 7월 싱글 4집 '해피 해피', 싱글 5집 '브레이크스루'까지 '8연속 플래티넘 달성'이라는 신기록을 이어가고 있다.

트와이스는 해외 아티스트로는 이례적으로 '2주 연속 싱글 발표'라는 프로모션을 통해 상반된 매력을 선사해 인기몰이 중이다. 싱글 4집 '해피 해피'와 싱글 5집 '브레이크스루' 두 앨범 모두 오리콘 데일리 싱글 앨범 차트 정상을 차지했고, 7월 25일자 해당 차트에서는 싱글 5집이 1위, 싱글 4집이 2위에 랭크되며 줄 세우기를 기록했다.

또 현지 음원 사이트 라인 뮤직의 위클리 송 톱 100 차트에서는 두 앨범의 타이틀곡 '해피 해피'와 '브레이크스루'가 각 7월 17일~23일, 7월 24일~30일 기준 1위에 올랐다.

한편 트와이스는 올해 5월 25일과 26일 서울 송파구 KSPO DOME(올림픽 체조경기장)서 2019 월드투어 '트와이스 월드 투어 2019 '트와이스라이츠'(TWICE WORLD TOUR 2019 'TWICELIGHTS')'의 포문을 열었다. 지난달 17일(이하 현지시간)에는 미국 LA '더 포럼' 공연을 시작으로 19일 멕시코시티, 21일 뉴어크, 23일 시카고로 이어지는 미주 투어로 4만 1000여 관객을 동원했다. 트와이스는 별다른 프로모션 없이 진행한 첫 미주 투어서 'K팝 대표 걸그룹'의 위용을 떨쳐 더욱 의미를 더했다.

트와이스는 오는 17일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 2019 월드투어 공연을 펼치고 현지 팬들과 만난다.

